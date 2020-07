Na Slovensko sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí, odišlo 3384 obyvateľov

Bratislava 29. júla (TASR) - Na územie Slovenskej republiky sa vlani prisťahovalo 7016 ľudí a vysťahovalo sa 3384 obyvateľov. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom My v číslach - Zahraničné sťahovanie 2019.



V prípade prisťahovaných išlo najmä o občanov SR (4530), Českej republiky (408), Maďarska (369) a Ukrajiny (283). Trvalý pobyt si však na Slovensku nahlásili napríklad aj občania Albánska (14), Spojených štátov (12) a Iránu (11).



Predchádzajúcim bydliskom prisťahovaných boli najčastejšie Česká republika (1631), Spojené kráľovstvo (1165), Rakúsko (640) či Nemecko (499).



V štatistikách prisťahovaných podľa miesta narodenia dominujú ľudia narodení v Česku (1419), na Slovensku (1137), ďalej v Spojenom kráľovstve (1041) a na Ukrajine (487). Na Slovensko sa prisťahovali napríklad aj narodení v Austrálii (36), vo Vietname (28) a Číne (20).



Z 3384 vysťahovaných išlo v 3345 prípadoch o občanov SR. Najčastejšie sa odsťahovali do Českej republiky (1142), Rakúska (760), Spojeného kráľovstva (329) a Nemecka (241). Celkovo 86,2 percenta ľudí zostalo v krajinách Európskej únie.



Za prisťahovaných považuje úrad osoby, občanov SR alebo cudzincov, ktoré sa prihlásili na trvalý pobyt na území SR. Vysťahovaný - znamená osobu, ktorá sa, naopak, z trvalého pobytu v SR odhlásila.