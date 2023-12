Na slovenskom knižnom trhu pribudla novinka pre fyzioterapeutov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na slovenskom knižnom trhu pribudla novinka určená pre súčasných aj budúcich fyzioterapeutov s názvom Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov. Autorkou je hlavná odborníčka pre odbor fyzioterapia na Ministerstve zdravotníctva SR Eva Vaská.



"Hlavným impulzom na napísanie knihy bol nedostatok odbornej literatúry z fyzioterapie, ktorá by bola napísaná odborníkom z praxe a zároveň by odzrkadľovala moderné potreby rozvíjajúcej sa fyzioterapie," uviedla s tým, že videla aj potrebu vytvoriť študijné podklady, ktoré by tvorili štandard v oblasti diagnostiky funkčných porúch a ich terapie v kontexte nových potrieb odboru fyzioterapie.



Kniha sa zameriava na funkčné poruchy pohybového systému, anamnézu, problematiku skrátených a oslabených svalov, bariér, hovorí o fasciách, jazvách, myofasciálnych syndrómoch, ako aj možnostiach manuálnej terapie, fyzikálnej terapie trigger pointov a vertebroviscerálnych vzťahoch. Okrem toho obsahuje praktické ukážky - fotografie hmatov a techník terapeuta na pacientovi, a je aj zdrojom referencií a odkazov na ďalšiu študijnú literatúru.