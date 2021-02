Bratislava 24. februára (TASR) – Na Slovensku by mala vzniknúť Rada vlády SR pre duševné zdravie. Návrh na jej zriadenie z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý je súčasťou plnenia programového vyhlásenia vlády na roky 2020 až 2024, schválil vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí.



"Myšlienka vzniku rady má širokú podporu naprieč orgánmi štátnej správy, ako aj odborníkov pôsobiacich v starostlivosti o duševné zdravie. Materiál bol pripravovaný podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a po vzore iných krajín, kde obdobné orgány už existujú, ako napríklad v Českej republike," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Hlavným cieľom zriadenia rady je vytvorenie funkčného orgánu koordinujúceho štátne inštitúcie, akademické inštitúcie, stavovské organizácie, poskytovateľov starostlivosti, prijímateľov starostlivosti a mimovládne organizácie pri tvorbe a realizácii politiky štátu v oblasti duševného zdravia, uvádza sa v predkladanom materiáli.



Strategické dokumenty, ktorých tvorbu bude rada koordinovať a následne predkladať vláde na schválenie, pri navrhovanom zložení rady zohľadnia špecifiká rôznych rezortov a vytvoria základ pre úspešnú reformu starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.



Kľúčovou úlohou rady bude koordinácia politiky štátu v oblasti duševného zdravia a tvorba strategických dokumentov. Zaoberať sa bude aj oblasťou vzdelávania odborníkov poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie a služby a tiež výskumom duševného zdravia.



Rada bude poradným orgánom vlády. Sledovať bude kvalitu v oblasti duševného zdravia a vláde bude poskytovať odborné stanoviská. Pôjde o platformu na diskusiu odborníkov z rôznych rezortov. Tvoriť by mala národný program duševného zdravia s následným hodnotením plnenia akčných plánov za jednotlivé rezorty.



Pozostávať má zo štátnych inštitúcií, akademického sektora, stavovských organizácií, pracovníkov v oblasti duševného zdravia, prijímateľov služieb a mimovládnych organizácií. Zloženie je podľa MZ SR také, aby boli zastúpené jednotlivé skupiny, ktorých sa problematika duševného zdravia týka, pričom sa vychádza z materiálov Svetovej zdravotníckej organizácie.



Vplyv na rozpočet verejnej správy na rok 2021 by mal byť vo výške 56.505 eur a od budúceho roka 64.512 eur. Financovanie aktivít rady je navrhnuté z fondu obnovy vzhľadom na rozsiahle dosahy pandemickej situácie na duševné zdravie obyvateľstva.