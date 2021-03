Bratislava 2. marca (TASR) - Na Slovensku by mali vzniknúť štyri chránené areály - Hradná dolina, Rimava, Temešská skala a Kulháň, aj prírodná rezervácia Záhradská. Vyplýva to z materiálov, ktoré ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



V okrese Topoľčany v katastrálnom území Bojná by mal vzniknúť chránený areál Hradná dolina. Jeho výmera by mala byť 14,32 hektára. Platiť by tam mal tretí stupeň ochrany. Chrániť by sa tam mali jaseňovo-jelšové podhorské lesy, zo živočíchov to je kunka žltobruchá a pásikavec.



Výmeru 4,07 hektára by mal mať chránený areál Rimava v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a Rimavská Píla. Pre Rimavu by mal platiť štvrtý stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú živočíchy európskeho významu, ako netopiere, vydra riečna či mihuľa potiská.



V okrese Prievidza v katastrálnom území Čavoj a Temeš by mal byť chránený areál Temešská skala s výmerou 165,91 hektára. V chránenom areáli by sa mali vyhlásiť tri zóny. V zóne A by mal platiť piaty stupeň ochrany, v zóne C tretí stupeň a v zóne D by mal byť druhý stupeň ochrany. Chrániť by sa mali biotopy európskeho významu, rastlina popolavec dlholistý moravský a živočíchy, ako sú fúzač alpský, podkovár malý či jaseň červenooký.



Chránený areál Kulháň by mal byť v okrese Topoľčany v katastrálnom území Prašice a v okrese Bánovce nad Bebravou v katastrálnom území Zlatníky. Jeho rozloha by mala byť 128,97 hektára. V rámci areálu by sa mali vyhlásiť tri zóny. V zóne B by mal platiť štvrtý stupeň ochrany, v zóne C by mal byť tretí stupeň ochrany a v zóne D druhý stupeň. Na území Kulháňu by sa mali chrániť biotopy európskeho významu a živočíchy - roháč obyčajný, plocháč červený a fuzáč alpský či veľký.



Prírodná rezervácia Záhradská by sa mala nachádzať v okrese Nové Mesto nad Váhom v katastrálnom území Lubina. Jej výmera by mala byť 8,73 hektára. Na území Záhradskej by mal platiť štvrtý stupeň ochrany. Ochrániť sa majú biotopy európskeho a národného významu, rastlina vstavač obyčajný, a druhy živočíchov, ako ohniváčik veľký, pimprlík mokraďový či salamandra škvrnitá.