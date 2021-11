V SR by mohlo vzniknúť približne 5000 parkovacích miest pre bicykle

Košice 3. novembra (TASR) – Na Slovensku by mohlo vzniknúť približne 5000 parkovacích miest pre bicykle, predovšetkým v okolí železničných staníc. V súvislosti s prezentovaním Plánu obnovy a odolnosti SR to v Košiciach uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). V rámci neho je na výstavbu či rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry vyčlenených 105,1 milióna eur. Apeloval tiež na pripravenosť čerpania peňazí, keďže výzva z rezortu dopravy by mohla byť vyhlásená začiatkom budúceho roka.



"Kvalitná, dostupná a bezpečná cyklotrasa dokáže veľmi dobre nahradiť individuálnu automobilovú dopravu. V meste bude menej áut, lepší vzduch a aj takto môžeme prostredníctvom plánu obnovy prispieť k ochrane klímy, ale aj k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenska," uviedol predseda vlády. O peniaze z výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR sa môžu uchádzať mestá a obce, vyššie územné celky (VÚC), rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, resp. VÚC.



Nárast záujmu o tento druh trávenia voľného času či ochotu ľudí uprednostniť cyklodopravu v rámci mesta vníma aj občianske združenie KE.CY - košické cyklotraily. Ako za neho zdôraznil Zoran Bosák, zaostáva však dostupnosť rozsiahlej, rýchlej a bezpečnej cykloinfraštruktúry v meste.



Heger v rámci výjazdu v Košiciach navštívil i Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický, kde hovoril aj o potrebe vytvárania miest pre geriatrickú starostlivosť. Aj na demografický vývoj má reagovať Plán obnovy a odolnosti SR. Za 93 miliónov eur má vzniknúť 130 ambulantných sociálnych zariadení a 96 nových pobytových sociálnych zariadení.



Pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov v budúcnosti je podľa premiéra nevyhnutné komunikovať s dotknutými zariadeniami. "Pripomienky dôkladne analyzujeme a vylepšenia neskôr zapracujeme do pravidiel pre tvorbu nových zariadení," uviedol.