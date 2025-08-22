Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú v piatok schválila vláda.

Odčlenenie súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb. Ďalším dôvodom je podľa rezortu potreba reflektovať na potrebu vzniku nových kvalifikácií a úpravy obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.

Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky. Dôvodom je, že v rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania.

Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.
