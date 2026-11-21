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Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť šesť nových politických strán
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu.
Autor TASR
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Bratislava 21. novembra (TASR) - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť šesť nových politických strán a hnutí. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Rešpekt - Národný stred, Obnova, Ľudskosť a Prosperita, Farmárske hnutie, strana Taraba - Rozvoj Slovenska a strana Hlas leva. Za projektom Taraba - Rozvoj Slovenska stojí exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Stranu Hlas leva zakladá neúspešný tohtoročný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko, Farmárske hnutie zase Juraj Kapuš, ktorý kandidoval za primátora Púchova. Subjekt Ľudskosť a Prosperita chce založiť Boris Zala, ktorý v minulosti pôsobil ako poslanec v Národnej rade SR i europarlamente za Smer-SD.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 53 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 115 subjektov.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Rešpekt - Národný stred, Obnova, Ľudskosť a Prosperita, Farmárske hnutie, strana Taraba - Rozvoj Slovenska a strana Hlas leva. Za projektom Taraba - Rozvoj Slovenska stojí exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Stranu Hlas leva zakladá neúspešný tohtoročný kandidát na primátora Rožňavy Attila Lesko, Farmárske hnutie zase Juraj Kapuš, ktorý kandidoval za primátora Púchova. Subjekt Ľudskosť a Prosperita chce založiť Boris Zala, ktorý v minulosti pôsobil ako poslanec v Národnej rade SR i europarlamente za Smer-SD.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 53 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 115 subjektov.