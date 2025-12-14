< sekcia Slovensko
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov a Nové Suverénne Slovensko.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.
