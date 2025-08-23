Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán

.
Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo vnútra SR na Pribinovej ulici v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo vnútra stranu zaregistruje.

Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

Medzi vznikajúcimi stranami sú subjekty s názvom Jilo, Jednotní Slovania, Farmárske hnutie, Dunaj, Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Právo na pravdu, Roma Východ, Spoločný Cieľ a vzniknúť chce aj politická strana Východné pobrežie.

Podľa registra strán je momentálne na Slovensku aktívnych 54 politických strán alebo hnutí. V likvidácii je vyše 100 politických subjektov. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná jej výmaz z registra strán.
.

