Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán
Bratislava 23. augusta (TASR) - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami sú subjekty s názvom Jilo, Jednotní Slovania, Farmárske hnutie, Dunaj, Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Právo na pravdu, Roma Východ, Spoločný Cieľ a vzniknúť chce aj politická strana Východné pobrežie.
Podľa registra strán je momentálne na Slovensku aktívnych 54 politických strán alebo hnutí. V likvidácii je vyše 100 politických subjektov. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná jej výmaz z registra strán.
