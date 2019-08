Na Slovensku chcú vzniknúť ďalšie štyri nové politické strany

V SR je zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.

Bratislava 3. augusta (TASR) - Na Slovensku by chceli vzniknúť ďalšie štyri nové politické strany. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na webstránke ministerstva vnútra. Na registráciu potrebujú minimálne 10.000 podpisov od občanov.



Ide o subjekty Demokratická strana Spolu to dokážeme, Socialisti.sk, Hnutie milióna proti krutým exekúciám! a Kresťanská strana práce. Socialisti.sk je projektom neúspešného kandidáta na prezidenta Eduarda Chmelára.



Okrem týchto subjektov nedávno ohlásilo zber podpisov aj ďalších skoro 20 strán. Medzi nimi aj vznikajúca strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Tá má podľa jej ďalšej predstaviteľky Veroniky Remišovej vyzbieraných už viac ako 10.000 podpisov. Registráciu strany ešte neoznámili.



Na Slovensku je zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Od januára sú účinné nové pravidlá pre politické strany, ministerstvo vnútra na ne upozorňuje na svojej webstránke.



Zákon okrem iného určil stranám limity na počet členov, má zabrániť kupovaniu strán a upravuje nakladanie s finančnými darmi. Novinkou je aj to, že názov politickej strany alebo jej skratka nesmú obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.