Bratislava 23. júla (TASR) - Na Slovensku hrozia v najbližších dňoch zrážky. Vyskytnúť sa môžu aj krúpy či silný vietor. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



„V najbližších dňoch sa v alpskej a karpatskej oblasti zvýrazní a zvlní studený front, pred ktorým sa do našej oblasti od juhu dostane vlhká labilná, spočiatku aj teplá vzduchová hmota. V nej sa budú vyskytovať početné prehánky, dážď a búrky. Tie budú aj intenzívne, vplyvom vysokej vlhkosti hrozia najmä prívalové zrážky, no môžu sa vyskytnúť aj krúpy a silný vietor,“ priblížil.



Meteorológovia zároveň upozornili na to, že koncom týždňa nie je vylúčený ani trvalý výdatnejší dážď. „Ďalšie podrobnosti k očakávanej poveternostnej situácii a jej prípadných nepriaznivých sprievodných javoch budeme prinášať v nasledujúcich dňoch,“ avizovali.