Na Slovensku je medzi príslušníkmi vietnamskej národnosti viac mužov

Bratislava 10. júna (TASR) - K vietnamskej a k ďalšej národnosti sa v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 prihlásilo spolu 3282 obyvateľov, z toho medzi nimi výrazne prevládajú muži. Z daného počtu je ich takmer 60 percent a žien len niečo cez 40 percent. Dáta pripomenula hovorkyňa SODB Jasmína Stauder pri príležitosti stredajšieho (7. 6.) oficiálneho uznania vietnamskej komunity za národnostnú menšinu na Slovensku.



"Vo veku do šesť rokov si vietnamskú národnosť a ďalšiu národnosť uviedlo takmer 4,5 percenta detí," poukázala s tým, že za deti sa vyjadrili pri sčítavaní ich zákonní zástupcovia. Vo veku do 14 rokov sa hlásilo k vietnamskej a ďalšej národnosti takmer 14 percent populácie.



Medzi príslušníkmi vietnamskej národnosti na Slovensku výrazne prevláda dospelá populácia v produktívnom veku od 14 do 65 rokov. "Až 84,2 percenta obyvateľov hlásiacich sa k vietnamskej národnosti a k ďalšej národnosti je v produktívnej vekovej skupine. Dôchodcov je minimum," spresnila Stauder. Vo veku nad 65 rokov je podľa nej len 2,1 percenta tých, ktorí uviedli vietnamskú národnosť.



Zároveň viac ako 53 percent všetkých, ktorí si uviedli túto národnosť, je ženatých alebo vydatých. "Na druhom mieste s 38 percentami je skupina slobodný alebo slobodná a viac ako 5 percent obyvateľov, ktorí si uvádzajú vietnamskú národnosť je rozvedených," doplnila.



Stredoškolsky vzdelaných je až 51 percent všetkých obyvateľov, ktorí sa hlásia k vietnamskej národnosti a viac ako 13 percent má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa. "Môžeme teda konštatovať, že viac ako 64 percent obyvateľov s vietnamskou národnosťou dosahuje vyššie stupne vzdelania," poukázala Stauder.



Najviac obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť a ďalšiu národnosť žije v Bratislavskom kraji, a to konkrétne 1104 ľudí. V Košickom kraji ich je z celkového počtu obyvateľov, ktorí si udali vietnamskú národnosť, 591. Najmenej obyvateľov s touto národnosťou žije v Trenčianskom kraji, kde ich je 150. Najviac z nich býva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ide presne o 290 obyvateľov. "Na druhom mieste sú Košice - sídlisko KVP, kde žije 225 obyvateľov s vietnamskou národnosťou," dodala Stauder.