Na Slovensku je projekt digitálnej peňaženky v úvodnej prípravnej fáze

Bratislava 21. januára (TASR) - Návrh riešenia európskej digitálnej peňaženky, ktorej súčasťou bude aj elektronický občiansky preukaz, sa momentálne finalizuje na úrovni Európskej únie. Na Slovensku je projekt vo svojej úvodnej prípravnej fáze. Predbežne sa sa uvedenie digitálnej peňaženky plánuje v roku 2026. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Zuzana Krištofovičová.



"Po spustení na národnej úrovni si do peňaženky budú môcť občania uložiť napríklad občianske a vodičské preukazy, rodné listy či diplomy. Vďaka digitálnej peňaženke sa budú môcť občania digitálne identifikovať, ukladať a spravovať svoje identifikačné údaje a úradné dokumenty v elektronickej podobe," priblížila hovorkyňa.



Doplnila, že nad údajmi, ktoré občania zdieľajú, budú mať plnú kontrolu. Používanie peňaženky bude dobrovoľné, občania si budú môcť vybrať, či chcú využívať digitálne alebo fyzické doklady. "Zavedenie tohto štandardu do slovenského e-Governmentu prinesie pre občana jednoduchšie využívanie existujúcich, ale aj budúcich elektronických služieb štátu," skonštatovala.



Približne v máji 2024 očakáva rezort nadobudnutie účinnosti revízie nariadenia o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách (eIDAS). Počas ďalších šiestich mesiacov by sa mali pripravovať implementačné akty peňaženky. "Až po ich príprave budeme poznať technickú realizáciu, pretože aktuálne sa iba hľadajú možné postupy realizácie peňaženky. To, čo poznáme už teraz, je ISO štandard mobilného vodičského preukazu, iné doklady v štandarde ešte chýbajú," vysvetlila Krištofovičová. Doplnila, že po vydaní implementačných aktov sa začína dvojročné prechodné obdobie.



Slovensko sa podľa MIRRI pôvodne plánovalo zapojiť do pilotného projektu a možné vzniknuté náklady financovať okrem iného aj z končiaceho programového obdobia eurofondov. "Plán však vylúčil posun harmonogramu finalizácie štandardu eIDAS 2.0 a MIRRI SR sa rozhodlo počkať s plánom ďalších aktívnych participácií až po finalizácii štandardu s príslušnými vykonávacími predpismi," dodala hovorkyňa.