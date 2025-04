Na Slovensku je štátny smútok, zakázaný je hazard

Bratislava 26. apríla (TASR) - V sobotu o 8.00 h začne na Slovensku pre úmrtie pápeža Františka platiť štátny smútok. Až do jeho skončenia o 18.00 h sa zakáže hazard. Súkromné ani verejné podujatia štát podľa legislatívy nemôže zakázať. Vlajky na budovách verejnej správy by mali byť spustené na pol žrde, čierna vlajka sa k nim vyvesuje len v niektorých prípadoch. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.



Na pol žrde by sa mali spustiť všetky vlajky vlajkovej výzdoby samospráv, štátnych inštitúcií, štátu aj Európskej únie. „Ak je na budove inštalovaná štátna zástava alebo koruhva, ktoré sú pevne spojené so žrďou a nie je možné ich spustiť, tak sa pridáva čierna zástava, respektíve čierna koruhva. Čierna zástava sa umiestni z čelného pohľadu vpravo od štátnej zástavy. Ak sú k dispozícii iba dve zariadenia na vyvesenie zástavy, od vyvesenia inej zástavy sa upúšťa. Ak sú k dispozícii tri zariadenia, čierna zástava sa umiestňuje z čelného pohľadu celkom vpravo,“ vysvetlil Neumann. Dodal, že rovnaký postup platí aj pre vlajky, zástavy či koruhvy vo vnútri budov.



Hovorca ozrejmil, že ministerstvo nemá podľa legislatívy oprávnenie zakázať oslavy, svadby či iné podujatia. Zatvorené nebudú ani obchody alebo iné podniky. Štátny smútok je podľa neho prejavom pietnej spomienky a predpokladá sa, že samosprávy, štátne inštitúcie, ako aj súkromný sektor upravia svoje pôsobenie. „Televízie tak môžu urobiť napríklad úpravou programu,“ uviedol. Je podľa neho na zvážení každého organizátora, či je vhodné plánované podujatie v tento deň uskutočniť.



„Ak sa uskutoční, môže sa začať minútou ticha na pamiatku zosnulého pápeža. Odporúčame na znak zármutku a rešpektu voči zosnulému zachovať dôstojný charakter podujatí, vyhnúť sa hlasnej hudbe, hlučnej zábave či prejavom neúcty na verejnosti v čase trvania štátneho smútku,“ podotkol Neumann.



Vyhlásenie štátneho smútku pre úmrtie pápeža Františka schválila na stredajšom (23. 4.) rokovaní vláda. Potrvá od 8.00 h do 18.00 h. Okrem toho ministerstvo vnútra ešte v pondelok (21. 4.) vyzvalo štátne inštitúcie a samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak vykonania pietnej spomienky. To platí až do ukončenia štátneho smútku.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Pohreb Svätého Otca sa uskutoční v sobotu o 10.00 h. Povedie ho dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. Za Slovensko sa na pohrebe zúčastní prezident Peter Pellegrini spoločne s predstaviteľmi slovenskej katolíckej cirkvi.