Na Slovensku je už 1244 prípadov nákazy novým koronavírusom

Bratislava 22. apríla (TASR) – Počas utorka (21. 4.) pribudlo na Slovensku 45 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak Slovensko má 1244 takýchto prípadov. TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Vykonaných bolo doposiaľ celkovo 52.649 testov, len počas utorka sa ich spravilo 3468. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo už 284 ľudí, z toho za utorok zaznamenali 26 takýchto prípadov.



Hospitalizovaných je 231 osôb, z toho v 80 prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je osem osôb a jedna je na pľúcnej ventilácii.



Štatistiky neevidujú v tejto súvislosti za utorok žiadne úmrtie, celkovo však na Slovensku koronavírusu SARS-CoV-2 podľahlo 14 osôb.



Najviac nových prípadov, a to 12, za utorok eviduje Prešovský kraj. Ďalej nasleduje Trenčiansky kraj s 11 prípadmi, Nitriansky kraj so šiestimi prípadmi, Trnavský kraj s piatimi prípadmi. Rovnako, po štyroch nových prípadoch pribudlo v Bratislavskom a Košickom kraji. V Banskobystrickom kraji sa objavili počas utorka dva nové prípady a jeden nový prípad zaznamenali v Žilinskom kraji.