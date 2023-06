Na Slovensku má fungovať 32 regionálnych centier podpory učiteľov

Bratislava 11. júna (TASR) - Od septembra má na Slovensku fungovať 32 regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). K už existujúcim 16 pribudne ďalších 16. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Úlohou RCPU je poskytnúť učiteľom v regióne individuálne poradenstvo a pomoc s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na kurikulárnu reformu.



Od septembra pribudne ďalších 16 RCPU v rôznych kútoch Slovenska. "RCPU pôsobia v regiónoch, ktoré sú definované podľa okresov. V ktorom meste v danom regióne bude sídlo RCPU, bude na zriaďovateľovi. Keďže momentálne prebieha výber mentorov a centrá začnú fungovať od 1. septembra, sídla centier budú známe až neskôr," priblížili z rezortu školstva. Ich úlohou bude pomáhať základným školám v celom regióne bez ohľadu na to, v ktorom meste budú mať sídlo.



Súčasťou RCPU sú mentori. Podľa riaditeľa odboru kurikula a inovácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Kríža je momentálne v RCPU, ktoré pôsobia od septembra minulého roka, obsadených zo 160 miest 153. "Sedem miest mentorov v týchto centrách je momentálne voľných, čiže neobsadených," spresnil rezort školstva. Ako doplnil Kríž, do 16 nových RCPU, ktoré začnú pôsobiť od septembra, výber mentorov momentálne prebieha. Celkovo by v jednotlivých regiónoch malo od septembra pôsobiť 320 mentorov.



Ministerstvo školstva na sociálnej sieti uviedlo, že mentormi sa môžu stať učitelia základných či stredných škôl, ktorí učia rôzne predmety, s minimálnou dĺžkou praxe päť rokov. Mentor ostane naďalej aktívny na svojej škole s čiastočným úväzkom a druhú časť pracovného úväzku bude venovať mentorskej činnosti v RCPU.



Na Slovensku má byť dokopy 40 RCPU. Zvyšných osem má začať pôsobiť od septembra 2024. Tretie kolo výzvy plánuje rezort školstva vyhlásiť túto jeseň.