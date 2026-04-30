Štvrtok 30. apríl 2026
Na Slovensku má vyše 600 miest a obcí družobnú spoluprácu v zahraničí

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Na Slovensku má viac ako 600 miest a obcí vytvorených vyše 1300 partnerských väzieb v zahraničí. Z toho približne 1000 smeruje do krajín Vyšehradskej štvorky. Pripomína to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri príležitosti svetového dňa družobných miest, ktorý pripadá na poslednú aprílovú nedeľu. TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

„Družobné partnerstvá, ktoré sa v Európe začali rozvíjať najmä po druhej svetovej vojne, majú jednoduchý, ale silný základ spájať komunity, budovať dôveru a učiť sa jeden od druhého. Aj dnes platí, že mestá a obce si cez tieto vzťahy odovzdávajú skúsenosti s riadením samosprávy, verejnými službami či rozvojom územia,“ pripomenul predseda ZMOS-u Jozef Božik. Združenie poskytuje v tejto oblasti poradenstvo, pomáha hľadať partnerov v zahraničí a vytvára priestor na výmenu skúseností.

Dôležitým impulzom pre rozvoj družobných partnerstiev bol program Európskej únie „Európa pre občanov“. V súčasnosti naň nadväzuje program „CERV - Občania, rovnosť, práva a hodnoty“. Božik pripomenul, že družobné partnerstvá pomáhajú samosprávam držať krok s vývojom, porovnávať riešenia a prinášať do miest a obcí nové impulzy.
