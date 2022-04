Na Slovensku majú cvičiť vojaci z Kataru

Bratislava 14. apríla (TASR) - Na Slovensku by v máji mohlo cvičiť do 50 katarských vojakov. Plán vojenských cvičení na prvý polrok má doplniť aj špecializovaný výcvik jedenástich príslušníkov Vojenskej polície (VP) na plavidlách Nemecka pred nasadením do spoločnej operácie. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Plánované cvičenie s najviac 30 príslušníkmi amerických síl pre špeciálne operácie na Slovensku sa má predĺžiť, namiesto do 21 dní má trvať až do 40 dní. Dlhšie má byť aj vyslanie desiatich slovenských vojakov na cvičenie Warfighter Exercise 2022 v Spojených štátoch. Najviac 14-dňové cvičenie môže trvať až 25 dní.