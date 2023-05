Na Slovensku obnovia 12 vybraných rašelinísk

Klin 3. mája (TASR) - Na Slovensku obnovia počas najbližšieho roka 12 vybraných rašelinísk. Lokality sú rozmiestnené v severných častiach Slovenska. Informoval o tom Ján Šeffer z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Jednou z vybraných lokalít je Klinské rašelinisko na Orave, kde v stredu odborníci odoberali vzorky pôdy.



"Klinské rašelinisko je jedným z najstarších chránených území, ktoré vzniklo na hornej Orave. Zhruba v 70. rokoch bola táto lokalita odvodnená. To spôsobilo asi najväčšiu degradáciu tohto rašeliniska. V súčasnosti tu môžeme vidieť výrazné zarastanie, čo je jedným z hlavných znakov toho, že rašelinisko stráda a hydrologický režim nie je taký, aký by mal byť," priblížil Šimon Kertys, poverený riadením Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava.



Na projekte spolupracujú experti Nórskeho inštitútu pre výskum prírody NINA. Z odobratých vzoriek rašeliny budú analyzovať obsah uhlíka. Zároveň merajú hĺbku rašeliny v celej lokalite. "Cieľom je zistiť, koľko uhlíka dokážu rašeliniská viazať a pri akých podmienkach je ich potenciál využitý," povedala Magni Kyrkjeeide z Nórskeho inštitútu pre výskum prírody NINA.



Inštitút Daphne so Štátnou ochranou prírody urobili vegetačný a hydrologický prieskum lokalít. "Na základe toho sme pripravili tzv. obnovné plány pre každú lokalitu. Na Klinskom rašelinisku budeme realizovať najmä odstraňovanie náletových drevín," vysvetlil Šeffer.



Projekt sa začal vo februári 2022 a skončí sa v apríli roku 2024. Jeho cieľom je zvýšiť kapacitu rašelinísk zadržiavať vodu v krajine a viazať uhlík. Projekt sa zaoberá obnovou rašelinísk na Slovensku s cieľom zastavenia ich degradácie. Pilotnými lokalitami okrem Klinského rašeliniska sú Bariny, Boserpalské mláky, Krivý kút, Havrania dolina, Hanšpíle, Makoviská, Medzi bormi, Sivá Brada, Spišskoteplické slatiny, Tisovnica a Trstinné lúky. Projekt je financovaný z Nórskeho grantu a zo štátneho rozpočtu.