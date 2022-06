Na Slovensku od januára pribudne 160 nových menšinových obcí

Bratislava 17. júna (TASR) – Zoznam sídiel, v ktorých tvoria národnostné menšiny viac ako 15 percent, sa rozšíri o 160 obcí a tiež 300 miestnych častí. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktoré na štvrtkovom (16. 6.) rokovaní Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) predstavil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Nariadenie sa má do programu rokovania kabinetu dostať do konca júla, aktualizovaný zoznam bude platiť od 1. januára 2023.



Splnomocnenec upozornil, že rozšírenie zoznamu vychádza z výsledkov a interpretácie minuloročného sčítania a legislatívnych podmienok. Podľa zákona majú príslušníci národnostných menšín v obciach, kde tvoria po dvoch po sebe idúcich sčítaniach najmenej 15 percent obyvateľov, právo používať v úradnom styku svoj menšinový jazyk. "Menšinové jazykové práva by sa mali rozšíriť najmä v prípade rómskej menšiny a rusínskej menšiny na severovýchode Slovenska," priblížil Bukovszky. Poukázal na to, že zoznam menšinových obcí sa má rozšíriť o 88 obcí s rusínskou národnostnou menšinou, 66 obcí s rómskou národnostnou menšinou, päť obcí s maďarskou národnostnou menšinou a jednu obec s nemeckou národnostnou menšinou. "Okrem nových obcí sa nariadenie vlády rozširuje aj o časti obcí, celkovo ich bude vyše 300," doplnil splnomocnenec.



Informoval taktiež, že návrh názvov obcí v menšinovom jazyku pripravovali odborné pracovné skupiny zložené z akademikov, historikov a jazykovedcov ovládajúcich jazyky príslušných národnostných menšín. "Pri návrhu nariadenia boli zohľadnené označenia obcí a častí obcí formulované pracovnou skupinou, ale aj jazykové a spoločenské hľadiská. Dotknuté obce boli taktiež oslovené prostredníctvom dotazníkového zisťovania," dodal Bukovszky.