Bratislava 19. januára (TASR) - Na Slovensku potvrdili ďalších 73 prípadov variantu omikron. Celkový počet sekvenáciou potvrdených prípadov je tak 127. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"V januári 2022 evidujeme postupný rast laboratórne potvrdených prípadov variantu omikron. Vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu v prvých dňoch mesiaca tvorili približne 13 percent úspešne sekvenovaných vzoriek, vo vzorkách odovzdaných na sekvenáciu o týždeň neskôr to už bolo 30 percent," priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Výskyt variantov alfa a beta v januári dosiaľ nezaznamenali, dominantným sa udržal variant delta.



Podľa Mikasa zatiaľ nie je možné spoľahlivo stanoviť, či sa už variant omikron stal dominantným v tunajšej populácii. "S určitosťou to budeme môcť potvrdiť až na základe výsledkov sekvenácie dostupných v najbližších dňoch či týždňoch," uviedol.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že nárast prípadov variantu omikron spolu so zvýšeným nárastom potvrdených prípadov PCR testovaním znamená nástup vlny omikron. Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) ministerstva zdravotníctva Matej Mišík doplnil, že aj okolité krajiny a ďalšie krajiny Európy zaznamenali výrazný nárast prípadov spôsobených variantom omikron. "V Rakúsku počet prípadov presiahol vrchol predošlých vĺn. Výraznejšie nárasty sú aj v Česku a Maďarsku. Dnešným dňom vidíme jednoznačný nárast aj na Slovensku," povedal. V západnej Európe sa podľa neho mierne spomalila rýchlosť rastu a napríklad vo Veľkej Británii dochádza k výraznejšiemu poklesu prípadov.



Z pozitívnych vzoriek sa cielene vyberajú vzorky na sekvenáciu podľa určených kritérií, pričom výsledky sú primerane reprezentatívne z hľadiska pomerného zastúpenia. V súčasnosti sa sekvenujú vzorky s dátumom odberu spred týždňa. Takýto časový odstup je nevyhnutným dôsledkom zložitej logistickej a technickej stránky celého procesu. Na sekvenovaní sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR, Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.



"Obyvateľom dôrazne odporúčame dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, respektíve absolvovať posilňujúcu dávku v odporúčanom čase. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie a ťažkého priebehu ochorenia," dodal Mikas.



Upozornil tiež na nevyhnutnosť osobnej ochrany bez ohľadu na očkovanie v podobe správne nasadeného respirátora, častého a nárazového vetrania v miestnostiach, dodržiavania dostatočného odstupu od iných ľudí a priebežnej dezinfekcie rúk.