Bratislava 8. mája (TASR) – Na Slovensku pretrváva vysoká energetická náročnosť hospodárstva, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Nedostatočný je tiež podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a problémom krajiny je aj rastúci podiel emisií oxidov dusíka z dopravy. Vyplýva to zo Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, zaradenej do medzirezortného pripomienkového konania.



"Vysoká energetická náročnosť ekonomiky vytvára vysoký dopyt po energii. Obmedzovanie výroby, zánik viacerých firiem s výrazným vplyvom na životné prostredie a investície do technológií s nižším vplyvom na životné prostredie prispeli k výraznému znižovaniu ekologickej záťaže v období 1990 až 2000, od roku 2014 sa zachováva rovnaký stav," uvádza sa v materiáli. Sektor energetiky je pritom najväčším producentom emisií skleníkových plynov. Jeho podiel na celkových emisiách vyprodukovaných v SR je 50,3 %.



Slovensko zaostáva za svojimi záväzkami vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), keď sa v súčasnosti ich podiel na celkovej výrobe pohybuje okolo 12 %. V roku 2020 pritom mal byť o dva percentuálne body vyšší. Priemer štátov EÚ sa vo výrobe energie z OZE blíži k 20 %.



Správa tiež zdôrazňuje rozvoj elektromobility, ktorá by mohla zmeniť súčasný trend zvyšovania podielu emisií oxidu dusíka z dopravy. Téma elektromobility sa zahŕňa do všetkých relevantných stratégií a politík štátu. Okrem už realizovanej podpory využívania alternatívnych palív v doprave dotáciami na nákup elektromobilov a plug-in hybridov, materiál zdôrazňuje nutnosť dobudovania siete nabíjacích staníc.