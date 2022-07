Na Slovensku pribudli tri prípady opičích kiahní

Bratislava 29. júla (TASR) - Na Slovensku sa zaznamenali tri nové laboratórne potvrdené prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na šesť. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



"Všetky tri osoby s potvrdenými opičími kiahňami sú v domácej izolácii, hospitalizácia u nich nebola potrebná. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečili protiepidemické opatrenia," povedala hovorkyňa.



Priblížila, že vo všetkých troch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Medzi prvými dvoma je epidemiologická súvislosť. Tieto dva prípady nesúvisia s predchádzajúcimi potvrdenými prípadmi. K nákaze došlo pravdepodobne v zahraničí. V treťom prípade bola osoba v rizikovom kontakte na území SR. Tento prípad podľa ÚVZ pravdepodobne nesúvisí s už potvrdenými prípadmi.



"Napriek pribúdajúcemu počtu potvrdených prípadov nepredpokladáme rozsiahle epidémie, no počítame s tým, že výskyt opičích kiahní bude na našom území narastať," uviedla Račková. ÚVZ upozornil, že ochorenie sa prenáša blízkym kontaktom, ktorý nemusí mať výlučne sexuálnu povahu. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi.



"Aj potvrdené prípady na našom území ukazujú, že nejde o ochorenie jednej skupiny ľudí. Prenos ochorenia je možný bez ohľadu na pohlavie jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu s infikovanou osobou či jej osobnými predmetmi. Zachovávajte si obozretnosť, nepodceňujte výskyt príznakov opičích kiahní a nespoliehajte sa na to, že štatisticky máte nižšie riziko nákazy," zhrnula Račková.



Opičie kiahne sú vírusovým, zoonotickým ochorením. Prvýkrát ho u človeka zaznamenali v roku 1970 v Konžskej demokratickej republike. Príznaky ochorenia sa na začiatku podobajú chrípke. Infikované osoby pociťujú horúčku, únavu, bolesti svalov či zimnicu, neskôr sa pridá výsev. Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov.