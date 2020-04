Na Slovensku pribudlo 27 prípadov nákazy novým koronavírusom

Bratislava 13. apríla (TASR) – Počas nedele (12. 4.) pribudlo na Slovensku 27 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1324 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa doteraz na Slovensku vyliečilo 107 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Štátne laboratóriá urobili v nedeľu spolu 926 testov a zachytili 24 pozitívnych osôb. Súkromné laboratóriá urobili 398 testov, z toho tri boli pozitívne. Pätnásť pozitívnych pacientov sa nachádza v karanténnych centrách.







Päť osôb s ochorením COVID-19 je podľa hovorkyne na jednotke intenzívnej starostlivosti. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú štyria ľudia. Vo veku nad 65 rokov je pozitívnych 59 osôb.



Najviac prípadov, 211, je v Bratislavskom kraji, v Košickom evidujú 101 prípadov. V Prešovskom kraji majú 99 prípadov, v Žilinskom 93, Trenčiansky kraj má 91 prípadov. V Trnavskom kraji sa vyskytuje 66 pozitívnych ľudí, v Banskobystrickom 59. Nitriansky kraj hlási najmenej prípadov, a to 49, povedala Eliášová.



Ako ďalej uvádza, najviac pozitívnych, 239, je vo veku od 30 do 44 rokov. Ľudí od 15 do 29 rokov je pozitívnych 218. Od 45 rokov do 59 je 164 pozitívnych osôb a nad 60 rokov je nakazených 104 ľudí. Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo 41. "U troch osôb nie je uvedený vek," podotkla hovorkyňa. Dodáva, že pozitívnych je 406 mužov a 363 žien.



Na Slovensku sa doteraz podarilo vyliečiť z nového koronavírusu 107 pacientom. "Ide o nárazový skok z toho dôvodu, že regionálne úrady verejného zdravotníctva nahlásili kompletný sumár vyliečených aj z domácich karantén. Ministerstvo zdravotníctva doteraz disponovalo hláseniami v tejto štatistike z nemocníc," vysvetlila Eliášová. Dodala, že zo 107 vyliečených bolo 31 hospitalizovaných, v domácej karanténe sa vyliečilo zatiaľ 76 ľudí.



Celkovo je na SR 769 pozitívnych ľudí na nový koronavírus. Počet negatívnych testov je 27.981, uviedla hovorkyňa. "Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 48 bol nový koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledky testov," priblížila Eliášová.