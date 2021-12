Na Slovensku pribudlo ďalších 6783 nakazených a 105 obetí koronavírusu

Bratislava 15. decembra (TASR) - Prostredníctvom 20.985 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (14. 12.) na Slovensku 6783 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 105 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk.



NCZI zaznamenalo v utorok 648 pozitívnych osôb starších ako 65 rokov



Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenalo za utorok (14. 12.) 6783 pozitívnych osôb testovaných PCR testami. Z toho 648 bolo vo vekovej kategórii 65 a viac rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.



Pozitívny PCR test malo v priebehu uplynulého dňa 3510 žien a 3273 mužov. Ich priemerný vek bol 37 rokov. "Najviac pozitívnych osôb bolo vo vekovej kategórii od 35 do 44 rokov, a to dovedna 1335, z toho bolo 664 mužov a 671 žien," spresnila Sivá.



Najvyšší počet pozitívnych PRC testov zaznamenal NCZI v Trnavskom (976), Košickom (957), Nitrianskom (907), Trenčianskom (885), Bratislavskom (869), Žilinskom (798), Banskobystrickom (729) a Prešovskom kraji (662).