Matovič:Pribudlo 3042 nakazených, je to rekord s mimoriadnou dynamikou

Bratislava 24. októbra (TASR) - Na Slovensku v sobotu (24. 10.) pribudlo 3042 nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti s tým, že boli identifikovaní klasickou cestou pomocou PCR testov. "Je to slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči minulej sobote," zdôraznil. Ľudí vyzval na opatrnosť. Apeloval na nich, aby nepodliehali pocitu falošnej negativity po negatívnom výsledku testu a boli aj naďalej opatrní.



Vzhľadom na čísla premiér skonštatoval, že rýchlosť šírenia nového koronavírusu neustáva. "Bolo správne nasadiť lockdown, aby sme znížili mobilitu ľudí, a tým aj pravdepodobnosť prenosu nákazy," hovorí. Podotkol, že samotný lockdown, ako je na Slovensku nastavený, s tým, že milióny ľudí naďalej pracujú, je nedostatočný pri takejto dynamike šírenia vírusu. Kľúčovú úlohu preto podľa neho musí zohrať celoplošné testovanie.



Premiér upozorňuje, že spoliehať sa na efekt jemného lockdownu v kombinácii s celoplošným testovaním stačiť nebude. Pripomenul, že kľúčovým je dodržiavať základné pravidlá rúško - odstup - ruky. Varuje tiež pred pocitom falošnej negativity, keď ľudia po zistení negatívneho výsledku PCR či antigénového testu začnú byť výrazne menej opatrní. Poukázal na to, že v oboch prípadoch môže infekčnosť prepuknúť neskôr. Dodal, že nebezpečnejšie je to pri antigénových testoch, keďže približne dve tretiny pozitívnych s nízkou vírusovou náložou zachytiť nevedia.



Na Slovensku v sobotu (24. 10.) vykonalo 16.048 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 40 pacientov. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 ostáva na čísle 159. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR priblížilo, že pozitívne testy malo 1621 žien a 1421 mužov. Najviac prípadov pribudlo v Žilinskom kraji (803), ďalej v Prešovskom (719), Trenčianskom (395), Banskobystrickom (315), Košickom (313), Bratislavskom (170), Nitrianskom (169) a v Trnavskom kraji (158).



V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1117 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 891 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 82 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 76 pacientov.



Na Slovensku doposiaľ ochorenie COVID-19 prekonalo 9960 osôb.



Celkový počet pozitívne testovaných v našej krajine je doteraz 43.843, od začiatku vypuknutia ochorenia sa urobilo 694.117 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov je podľa slov ministerstva v našej krajine nateraz 33.724.