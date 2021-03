Na Slovensku pribudne nové rádio, vysielať bude iba pozitívne správy

Bratislava 25. marca (TASR) - Na Slovensku čoskoro začne vysielať Dobré rádio, ktoré chce zlepšovať náladu v spoločnosti vysielaním výhradne pozitívnych správ. Rozhodla o tom Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom stredajšom (24. 3.) rokovaní. TASR o tom informoval zakladateľ Dobrého Rádia Róbert Sedlák.



Poznamenal, že Slovensko uprostred pandémie potrebuje nádej a pozitívne myslenie. "Potrebuje viac pozitívnych správ v éteri a vďaka Dobrému rádiu ich budeme môcť šíriť medzi ľudí," uviedol.



Nové rádio bude môcť vysielať na deviatich frekvenciách. Dobré rádio, ktoré na internete vysiela od roku 2018, získalo frekvencie v Trenčíne, Ružomberku, Nitre, Martine, Čadci, Novom Meste nad Váhom, Prievidzi, Žiline a v Dolnom Kubíne. Pôvodne však Radu pre vysielanie a retransmisiu žiadalo až o 21 frekvencií, mimo iných miest aj v Bratislave, Trnave, Košiciach, Prešove a ďalších. So spustením vysielania v týchto mestách však bude musieť pozitívne rádio ešte počkať. "Urobíme všetko pre to, aby sme čo najskôr začali vysielať aj v hlavnom meste a ďalších väčších mestách. Budeme sa uchádzať o ďalšie frekvencie v nasledujúcich výberových konaniach," dodal zakladateľ rádia, ktoré chce okrem pozitívneho spravodajstva zaujať aj rozhovormi so zaujímavými osobnosťami. "I keď nie vždy veľmi známymi osobnosťami, ktoré robia slovenskú spoločnosť lepšou," povedal Sedlák.