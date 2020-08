Na Slovensku pribudne päť nových chránených areálov

Bratislava 26. augusta (TASR) - Na Slovensku pribudne od polovice septembra päť nových chránených areálov, a to Čenkov, Kamenínske slaniská, Marcelovské piesky, Panské lúky a Síky. Vyhlásenie chránených areálov v stredu schválila vláda.



Tretí stupeň ochrany bude podľa ministerstva životného prostredia platiť v chránenom areáli Čenkov. Nachádza v okrese Komárno v katastrálnom území Kravany nad Dunajom a v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Mužla. Má celkovú výmeru 254,87 hektára. Vyhlásenie má pomôcť k zachovaniu panónskych topoľových lesov a travinnobylinových porastov, ako aj rastlín ako kosatec piesočný, jesienka piesočná, alkana farbiarska či chvojník dvojklasý. "Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády je vzhľadom na konanie zo strany Európskej komisie voči Slovenskej republike navrhnutý na 1. septembra 2020," uvádza envirorezort.



V okrese Šaľa vznikne chránený areál Síky s rozlohou 40,11 hektára. Chrániť by sa tam mali biotopy európskeho významu, a to vnútrozemské slaniská a slané lúky, tiež nížinné a podhorské kosné lúky. Platiť tam bude druhý stupeň ochrany.



V chránenom areáli Panské lúky v okrese Nové Zámky sa nachádzajú živočíchy kunka červenobruchá, ropucha zelená či rosnička zelená. Z rastlín národného významu to je gáfrovka ročná, steblovec močiarny aj skorocel prímorský. Pre Panské lúky bude platiť tretí stupeň ochrany, vyplýva z materiálu.



Kamenínske slaniská budú v okrese Nové Zámky a platiť pre ne bude štvrtý stupeň ochrany. Výmera bude 119,49 hektára. Ochrániť by sa mali tri biotopy európskeho významu, vnútrozemské slaniská, panónske stepi a nížinné a podhorské kosné lúky.



V okrese Komárno vznikne areál Marcelovské piesky s tretím stupňom ochrany. Jeho rozloha bude 42 hektárov. Nachádza sa tam tarica krivolaká pravá, ktorá je rastlinou národného významu.



Súčasťou chránených areálov je šesť území európskeho významu a všetky sa nachádzajú na území Nitrianskeho kraja. Účelom ich vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu veľmi vzácnych biotopov – takzvaných slanísk, suchomilných lesných biotopov a travín na pieskoch, ako aj vzácnych druhov rastlín a živočíchov, akými sú kosatec piesočný, jesienka piesočná či rosnička zelená. Schválením nariadení Slovensko zabezpečí právnu ochranu lokalít v zmysle európskej legislatívy. "Vnútrozemské slaniská a slané lúky s vysokým obsahom soli v pôde sa v rámci Európy nachádzajú iba v niekoľkých krajinách. Tvoria približne tri percentá rozlohy Európy. Som rád, že sa nám dnes podarilo vyhlásiť vzácne slaniská," uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Envirorezort dodal, že pre slaniská je typická veľká salinita. Vznikajú buď v blízkosti morí, kde je prítomná morská voda, alebo vo vnútrozemí.