Bratislava 14. februára (TASR) - Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu asi 200 detí. Úspešnosť liečby je na úrovni vyše 80 percent vyliečených pacientov. Pripnutím zlatej stužky v utorok (15. 2.) vyjadria ľudia spolupatričnosť s detskými onkologickými pacientmi. Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje sa tak pripája k celosvetovej kampani Medzinárodného dňa detskej rakoviny. Informovala o tom Vanda Prandorfyová z občianskeho združenia.



Najčastejším typom ochorení u detí sú leukémia, nádory mozgu, lymfómy a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor. "Pri včasnom zachytení ochorenia má dnes detský pacient veľkú šancu na vyliečenie. V samotných začiatkoch úsilia o liečbu detskej rakoviny bola iba asi trojpercentná šanca," poukazuje Prandorfyová.



Symbolom Medzinárodného dňa detskej onkológie, ktorý sa pripomína 15. februára, je zlatá stužka. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rakovine detí a mládeže a dosiahnuť tak lepšie pochopenie problémov a výziev spojených s týmto ochorením. Stužku si môžu ľudia pripnúť v utorok v banskobystrickom nákupnom centre od 11.00 h do 18.00 h v stánku Svetielka nádeje.



Zároveň si ľudia môžu pozrieť výstavu pod názvom 20 rokov pomoci, ktorá približuje uplynulých 20 rokov práce OZ Svetielko nádeje. Výstava potrvá do 20. februára. "Pozývame verejnosť 'pripnúť' si zlatú stužku symbolicky aj na najznámejšej sociálnej sieti, aby sme malým veľkým bojovníkom vyjadrili spolupatričnosť a odkaz, že ich v tom nenecháme samých," uviedol zakladateľ a predseda OZ Svetielko nádeje Pavel Bician.



Zlatá stužka sa aj tento rok večer rozsvieti v Banskej Bystrici na najvyššej budove v meste. Zlatou bude vysvietená aj Hodinová veža v Banskej Bystrici a taktiež aj budova Starej radnice na Námestí SNP vo Zvolene od 17.00 h do 20.00 h. Symbolicky si stužku pripne v online priestore aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. K aktivitám k Medzinárodnému dňu detskej rakoviny sa pridá aj mesto Žiar nad Hronom a Futbalový klub Pohronie.