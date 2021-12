Historik: Na Slovensku sa narodili významní generáli R-U armády

Bratislava 3. decembra (TASR) – Napriek tomu, že počas rakúsko-uhorskej monarchie bolo Slovensko malým národom, narodili, alebo zahynuli tu významní generáli rakúsko-uhorskej (R-U) armády.



Viacerí z nich pochádzali z územia dnešného Slovenska, resp. tu slúžili. "Niektorí z nich dokonca ovládali aj slovenský jazyk, ale Slovákmi sa necítili. Napríklad v roku 1910 vo vtedajšom Prešporku (Bratislave) zomrel veliteľ 5. zboru, generál jazdectva Anton von Winzor," objasnil historik z Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Chorvát. Winzor je pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.



O dva roky neskôr, v roku 1912 zomrel na Slovensku ďalší veliteľ tejto vyššej jednotky Arthur Heinrich Sprecher von Bernegg. "Smútočný sprievod s jeho telesnými pozostatkami vyšiel z bratislavských Palisád a skončil na Hlavnej stanici, odkiaľ následne prebehol vlakový transport na miesto posledného odpočinku," povedal pre TASR Chorvát. Za von Bernegga sa 4. októbra v Bratislave konala aj spomienková bohoslužba, následne previezli jeho rakvu na železničnú stanicu. Von Bernegg bol pochovaný napokon vo svojom rodnom meste vo švajčiarskom Chure.



Podľa Chorváta niektorí bývalí rakúsko-uhorskí generáli zostali žiť po 1. svetovej vojne na Slovensku, resp. boli aj prevzatí do československej armády. "Napríklad podmaršal Franz Cvrček, rodák z Prahy, zomrel v Levoči, pričom v Petržalke mal vybudovanú osobitnú kaplnku," dodal Chorvát. Cvrček bol rakúsko-uhorským dôstojníkom a od roku 1912 generálom.



Bol v roku 1918 povýšený do šľachtického stavu a začal používať predikát Mielec. Zomrel v roku 1934 a rodina mu postavila hrobku, ktorá však o dva roky neskôr bola asanovaná v súvislosti s plánovanou výstavbou objektu B-S 8 – vojenského bunkru v Petržalke tesne pri hraniciach s Rakúskom. Bunker B-S 8 s krycím označením "Hřbitov" dostal pomenovanie podľa cintorína z 1. svetovej vojny. Objekt bol súčasťou opevnenia bratislavského predmostia vybudovaného československou armádou a bol najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave.



Jedným z generálov s koreňmi zo Slovenska bol aj major generálneho štábu R-U armády Theodor Edler von Lerch. Tento rodák z vtedajšieho Prešporku (Bratislavy) naučil Japoncov alpskému lyžovaniu. "Narodil sa v roku 1869 v Bratislave na území rakúsko-uhorskej monarchie, kde žil do svojich 13 rokov," priblížil pre TASR šéf revízneho oddelenia viedenského ministerstva obrany a brigádny generál Harald Pöcher.



Počas pôsobenia v Japonsku od roku 1910 sa stal zakladateľom vojenského aj civilného alpského lyžovania. Po vojne odišiel na dôchodok a v roku 1919 sa usadil vo Viedni. Zomrel v roku 1945 na Štedrý večer a je pochovaný v evanjelickej časti viedenského centrálneho cintorína.