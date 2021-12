Na Slovensku sa opäť môže strieľať a plašiť rybožravý kormorán

Bratislava/Žilina 21. decembra (TASR) – Po takmer dvojročnej prestávke sa na Slovensku opäť môže plašiť a loviť rybožravý predátor kormorán veľký. Vyplýva to z výnimky, ktorú Slovenskému rybárskemu zväzu (SRZ) udelilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



„Ministerstvo životného prostredia vníma citlivo problémy rybárov, ktoré im spôsobujú nálety kormoránov. V tejto súvislosti MŽP rozhodlo o udelení výnimky na odstrel a rušenie zákonom chráneného morského vtáka na žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu. Celý proces sa riadil správnym konaním a MŽP ho nijakým spôsobom nezdržovalo,“ informoval v utorok TASR rezort životného prostredia.



Ako ďalej uviedlo MŽP, rozhodnutie vydal rezortný šéf v piatok 17. decembra a aktuálne sa doručuje účastníkom správneho konania.



„V tomto rozhodnutí napokon MŽP vyhovelo požiadavkám rybárov, ktorí budú môcť rušiť a usmrcovať kormorány. Dodržiavať však musia opatrenia, napríklad odstrel možno realizovať len za podmienky, že kormorány nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odstrel a rušenie kormorána sa nebude realizovať na miestach a v čase, keď ich vykonaním môže dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany prírody v dotknutom území,“ spresnilo ministerstvo.



Podľa tajomníka SRZ – Rady v Žiline Jána Kohúta sa podarilo argumentačne presvedčiť MŽP, že nepôvodného predátora je potrebné nejakým spôsobom potierať. Počas dvoch rokov ho nebolo možné nielen strieľať, ale ani plašiť.



„Ministerstvo sa pod ťarchou faktov priklonilo k našim argumentom a až na niekoľko výnimiek bude možné prikročiť k plašeniu a odstrelu kormorána,“ skonštatoval Kohút.



Ako dodal, v zmysle výnimky už bude možné aj na Slovensku relatívne účinným spôsobom potierať predačný tlak kormorána podobne, ako je to v okolitých krajinách.



MŽP vydalo výnimku na lov a plašenie kormorána už v máji tohto roka, podmienky však boli pre SRZ neprijateľné, proti rozhodnutiu podali rybári rozklad. Rozkladová komisia zobrala argumenty rybárov do úvahy a rezort udelil výnimku.