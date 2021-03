Na Slovensku sa opäť šíria podvodné e-maily, ktoré sa snažia vydierať

Bratislava 19. marca (TASR) - Na Slovensku sa opäť šíria podvodné e-maily, ktoré sa snažia ľudí vydierať. Týkajú sa najmä používateľov, ktorí sledujú online pornografické videá. Útočníci v správe tvrdia, že si obeť pri ich sledovaní nahrali. Upozorňuje na to bezpečnostná spoločnosť Eset.



"Za utajenie nevhodného materiálu útočník žiada 1450 eur v Bitcoinoch, no videli sme už aj iné správy žiadajúce rôzne vyššie aj nižšie sumy. Obeť má na zaplatenie 48 hodín od otvorenia e-mailu. Ak na tieto podmienky nepristúpi, kyberzločinec sa vyhráža, že rozpošle inkriminované video všetkým kontaktom, ktoré sa mu podarilo z nainfikovaného zariadenia ukradnúť," vysvetľuje špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti Eset Ondrej Kubovič.



Útočník v podvodnom e-maile tvrdí, že hackol zariadenie obete, vďaka čomu si ju nahral pri sledovaní pornografického obsahu. Na videu má podľa vlastných slov zachytené správanie používateľa pred webkamerou, ako aj to, čo si online prehrával. Tvrdí tiež, že si stiahol všetky údaje, fotografie, históriu prehľadávania a má prístup k sociálnym sieťam obete a histórii chatov. Útočník tiež obeť vystríha, aby nekontaktovala políciu či svojich známych. Na konci správy obeti ponúka rady, ako lepšie chrániť svoje zariadenia.



V niektorých zahraničných verziách tiež útočník tvrdí, že pozná heslo obete a ako dôkaz ho napíše do správy. Podľa spoločnosti Eset mohol podobné údaje získať z niektorého veľkého úniku dát, pri ktorých sa v posledných rokoch na internet dostali miliardy skutočných prístupových údajov. "V prípade, že útočník uvádza vaše skutočné heslo, odporúčam zmeniť si ho a aktivovať si na danej službe dvojfaktorovú autentifikáciu. Vo viacerých prípadoch totiž prihlasovacie údaje útočníci naozaj otestujú a hacknutý účet používajú prinajmenšom na ďalšie šírenie svojich správ," radí Kubovič.



Zároveň odporúča, aby sa ľudia v takomto prípade neunáhlili a konali pomaly a rozvážne. "Na scam v prvom rade neodpovedajte, nesťahujte si jeho prílohy, neklikajte na vložené linky a útočníkom určite neposielajte peniaze. Svoje zariadenie si tiež preskenujte spoľahlivým bezpečnostným softvérom, aby ste sa vyhli infekcii a ďalším problémom, napríklad zneužitiu zabudovanej webkamery. To sa dá napríklad obyčajným prelepením jej objektívu," vysvetlil Kubovič.