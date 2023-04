Na Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnia viaceré akcie

Bratislava 22. apríla (TASR) - Po celom Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnia v sobotu viaceré akcie. V Bratislave na Námestí SNP bude aj Pochod za klímu, ktorý bude pokračovať pred parlament. Aktivisti zároveň v sobotu organizujú protest Neb(p)erte nám klímu v Košiciach.



"Cieľom pochodu je pripomenúť pôvodnú myšlienku Dňa Zeme, ktorá v roku 1970 mobilizovala milióny ľudí k tomu, aby vyrazili do ulíc demonštrovať proti dosahom ľudskej činnosti na našu planétu," skonštatovala iniciatíva Klíma ťa potrebuje, ktorá pochod organizuje. Chce tak symbolicky upozorniť, že Deň Zeme je v súčasnosti každoročne využívaný rôznymi subjektmi na propagáciu "zelených" riešení, ktoré však nič neriešia.



V sobotu sa konajú Lesnícke dni pod záštitou agrorezortu. Celoslovenské podujatie má za cieľ informovať verejnosť o funkciách a dôležitosti lesov pre spoločnosť. Ľudia sa tam môžu stretnúť s odborníkmi z lesníckych inštitúcií a dozvedieť sa viac o práci lesníkov a ochrancov lesa, priblížil Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko).



Organizácia zároveň pri príležitosti Dňa Zeme upozorňuje na dôležitosť ochrany vodných tokov. V spolupráci s Galériou Topoľčany je do pondelka (24. 4.) na topoľčianskom námestí sprístupnená výstava fotografií WWF s názvom Živé rieky.



V rámci Bratislavského kraja sa v sobotu uskutoční podujatie Čistíme náš kraj. Jeho cieľom je spoločnými silami vyzbierať voľne pohodený odpad v prírode a popri vodných tokoch. Tento rok sa do akcie zapojilo 24 obcí a ďalších viac ako 20 rôznych inštitúcií a organizácií Bratislavského kraja.



Štátna ochrana prírody SR si Deň Zeme pripomenie viacerými aktivitami vo vybraných regiónoch. Zamestnanci riaditeľstva v Banskej Bystrici sa už pravidelne zapájajú do čistenia okolia mesta. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana realizuje celodenný zážitkový program so žiakmi základnej školy v Detve zameraný na zmyslové poznávanie prírody.



Správa CHKO Cerová vrchovina vzdeláva a tvorí v materskej škole v Rimavskej Sobote s programom Vláčik – separáčik, kde sa deti učia o znečistení životného prostredia, rozoznávaní druhov odpadu i jeho využívaní a recyklácii. Ďalšie školy v meste sa zapájajú do aktivít Rozmanitá príroda, ktoré sú venované ochrane a ohrozeniu prírody, spoznávaniu rastlín, živočíchov a drevín.



Tému Natura 2000 predstaví Správa CHKO Latorica v Trebišove v rámci infostánku s tvorivými dielňami. Správa CHKO Strážovské vrchy pripravila aktivity pre deti, ktoré zoznámia s problematikou veľkých šeliem a Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove zasa ekohry v škôlke.



Správa CHKO Východné Karpaty oslavuje Deň Zeme v areáli základnej školy v Humennom. Tam sa žiaci zapoja do aktivít zameraných na témy odpady, strom ako biotop, poznávanie prírody, život na jednej planéte alebo význam vody pre život človeka.



Slovenská agentúra životného prostredia si Deň Zeme pripomenula viacerými aktivitami v Banskej Bystrici a v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči.