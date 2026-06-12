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Na Slovensku sa prvýkrát koná súťaž Slovak Brain Bee
Organizátori doplnili, že víťaz slovenského kola bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále International Brain Bee Championship.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Na Slovensku sa v piatok prvýkrát koná súťaž Slovak Brain Bee zameraná na výskum ľudského mozgu. Zúčastňujú sa na nej stredoškoláci v priestoroch Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. TASR o tom informovali organizátori.
Súťaž Slovak Brain Bee vznikla ako súčasť medzinárodnej iniciatívy International Brain Bee. Ide o celosvetový projekt pôsobiaci vo viac ako 40 krajinách sveta, ktorého cieľom je vyhľadávať a podporovať mladé talenty so záujmom o neurovedy, medicínu a vedecký výskum mozgu.
Organizátori doplnili, že víťaz slovenského kola bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále International Brain Bee Championship po boku študentov z celého sveta a stretne sa s poprednými odborníkmi v oblasti neurovied a medicínskeho výskumu.
Súťaž Slovak Brain Bee vznikla ako súčasť medzinárodnej iniciatívy International Brain Bee. Ide o celosvetový projekt pôsobiaci vo viac ako 40 krajinách sveta, ktorého cieľom je vyhľadávať a podporovať mladé talenty so záujmom o neurovedy, medicínu a vedecký výskum mozgu.
Organizátori doplnili, že víťaz slovenského kola bude reprezentovať Slovensko na svetovom finále International Brain Bee Championship po boku študentov z celého sveta a stretne sa s poprednými odborníkmi v oblasti neurovied a medicínskeho výskumu.