Na Slovensku sa prvýkrát uskutoční Vtáčia hodinka, potrvá do nedele

Bratislava 5. januára (TASR) - Na Slovensku sa prvýkrát uskutoční Vtáčia hodinka. Od piatka do nedele (7. 1.) sa budú sčítavať vtáky na zimných kŕmidlách. Hoci ide o vedecký výskum, zúčastniť sa na ňom môže každý bez predchádzajúcich skúseností. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.



"Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorého cieľom je sledovať, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá. Cez údaje z Vtáčej hodinky máme možnosť nahliadnuť na slovenské kŕmidlá a zistiť aj to, čo ovplyvňuje výskyt a správanie u nás zimujúcich vtákov," priblížili ornitológovia. Cieľom projektu je zároveň zapojiť širokú verejnosť do spoznávania voľne žijúceho vtáctva a budovania ich vzťahu k vtákom a prírode cez zážitky a skúsenosti.



Druhové zloženie vtáčích stravníkov na kŕmidlách závisí podľa organizácie od počasia, úrody semien a plodov v prírode či lokálnych faktorov. Celkovo sa môže na kŕmidlách vyskytnúť 40 rôznych druhov vtákov. "Posledné dni v niektorých regiónoch Slovenska napovedajú, že sezóna môže byť tento rok veľmi zaujímavá. Prileteli k nám vzácne chochláče severské, ktoré patria k veľmi netradičným návštevníkom aj okolia vtáčích kŕmidiel," poukázala.



Ľudia budú počas jednej celej hodiny sčítania sledovať, aké vtáky prilietajú na kŕmidlo a výsledky zapíšu do jednoduchého online formulára. Zvolia si také miesto, na ktorom radi strávia hodinu pozorovaním vtákov. "Najlepšie je z tepla domova sledovať kŕmidlo pravidelne zásobené kvalitnou a rozmanitou stravou. Môže to však byť aj v záhrade, na balkóne, v parku, na sídlisku či v lese," poradili ornitológovia. Doplnili, že pre jednotlivé pozorované druhy vždy zapíšu najvyšší počet naraz pozorovaných jedincov.



Podobne sčítajú vtáky tisíce ľudí v USA, Veľkej Británii, Írsku, Holandsku a v ďalších krajinách. Organizácia pri príprave sčítania spolupracuje s kolegami z Bavorska, Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a Srbska. Používajú aj jednotnú metodiku. Vďaka tomu budú môcť porovnať výsledky i cezhranične, tvrdí SOS/BirdLife. Verejnosti je k dispozícii aj webová stránka projektu vtaciahodinka.vtaky.sk.