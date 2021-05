Na Slovensku sa v pondelok začne asistované sčítanie, potrvá do 13. 6.

Bratislava 1. mája (TASR) – Na Slovensku sa v pondelok (3. 5.) v rámci tohtoročného sčítania obyvateľov začne asistované sčítanie. Potrvá do 13. júna. Určené je predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov, teda tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli od 15. februára do konca marca sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Ide najmä o ľudí bez internetu, seniorov či marginalizované rómske skupiny. Služby asistovaného sčítania zabezpečí každá obec a mesto.



"Asistované sčítanie bude trvať šesť týždňov a bude prebiehať na území celej SR plošne. Pokiaľ by sa v istých okresoch či krajoch zhoršila pandemická situácia, predseda Štatistického úradu SR môže sčítanie prerušiť," informovala TASR hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder.



Pri asistovanom sčítaní pomôže obyvateľovi mobilný alebo stacionárny asistent. Samospráva na území miest a obcí zriadi kontaktné miesto či miesta. Tam bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Kontaktné miesta sa nebudú viazať na trvalý pobyt občana, môže ich navštíviť ktokoľvek a kdekoľvek. Prísť tam môže každý, kto sa nesčítal sám a chce si týmto splniť svoju zákonnú povinnosť.



"Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta, a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02 20 92 49 19," spresnila Stauder. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom doma, aby ho sčítal.



Asistovaná forma môže podľa Stauder lákať podvodníkov. Pripomína preto, že počas asistovaného sčítania nikto nechodí proaktívne klopať na dvere. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie prostredníctvom tabletu, telefónu alebo počítača.



Každý mobilný asistent je vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Stauder preto odporúča obyvateľom, aby si pri spätnom telefonáte s mobilným asistentom od neho vyžiadali a zapísali jeho meno a priezvisko, identifikačné číslo a číslo jeho preukazu. "Keď asistent príde, treba si od neho vyžiadať preukaz, na ktorom si treba pozrieť, či tieto údaje sedia," podotkla.



Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, treba kontaktovať políciu a upozorniť aj obec. Opatrní by mali byť ľudia najmä vo väčších mestách, kde je výrazná anonymita. "Dôležité je nikoho cudzieho nevpúšťať do bytu, neposkytovať na telefonickú žiadosť o sebe informácie a overiť si spätne asistenta na obci," uviedla Stauder.



Viac informácií nájde verejnosť aj na webe scitanie.sk.