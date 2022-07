Na Slovensku sa vyzbieralo 333.324.331 kusov zálohovaných obalov

Bratislava 19. júla (TASR) - Na Slovensku sa od začiatku roka vyzbieralo 333.324.331 kusov zálohovaných nápojových obalov. Z toho je približne 42 percent plechoviek a 58 percent fliaš. TASR o tom informovala riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai.



"Nárast návratnosti zálohovaných obalov sa v letných mesiacoch zvýšil podľa očakávaní a aktuálne sa odber zo všetkých 2700 odberných miest pohybuje na úrovni približne štyroch miliónov obalov za deň," povedala Morvai. V porovnaní s mesiacom apríl tak podľa nej ide o takmer 100-percentný nárast.



Správca zaviedol od začiatku mája sobotné zvozy na identifikovaných kritických prevádzkach. Morvai tvrdí, že v júni a júli zvyšoval stav vozového parku a posilňovali sa aj sobotné zvozy. "Vozový park počas pracovných dní je aktuálne takmer vo všetkých zvozových oblastiach na cieľovom stave," poznamenala.



Primárnym riešením na zvládnutie letnej sezóny v súvislosti s vracaním zálohových obalov bolo zavedenie sobotných zvozov na všetkých lokalitách s kombináciou posilnenia pondelkových a utorkových zvozov. "Tieto aktivity sú už čiastočne zrealizované, avšak sme naďalej v intenzívnej komunikácii s odbernými miestami a na doladení priebežne pracujeme," deklarovala Morvai.



Zálohový systém je podľa obchodníkov v súčasnosti naplno zaťažený. Prednedávnom sa vyjadrili, že by v lete privítali zavedenie aj nedeľného zvozu vyzbieraných obalov. Od mája sa zvážali z odberných miest aj v sobotu. Pravidelné sobotné zvozy zaviedol správca zálohovania najprv v kritických prevádzkach, do letnej sezóny mali byť na všetkých odberných miestach, skonštatovali.



Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. V júni sa skončilo prechodné obdobie a od 1. júla tak na pultoch môžu byť len nápoje v zálohovaných obaloch.