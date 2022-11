Na Slovensku sa vyzbieralo vyše 692 miliónov zálohovaných obalov

Bratislava 11. novembra (TASR) - K piatku sa vyzbieralo vyše 692 miliónov kusov zálohovaných PET fliaš a plechoviek. Správca zálohovania o tom informuje na sociálnej sieti.



Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.



Zálohované fľaše a plechovky sú označené veľkým písmenom Z v šípkach, ktoré je v blízkosti čiarového kódu spolu s textom zálohované. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.



Správca poukazuje, že v prípade nevyzdvihnutia zálohy za obaly ich musí povinne investovať do ďalšieho rozvoja zálohovania. "Správca je neziskovou organizáciou a jeho financovanie musí byť vyrovnané. Ak vzniknú prebytky, správca má povinnosť ich použiť výlučne na rozvoj zálohového systému," vysvetlil.



Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. V júni sa skončilo prechodné obdobie a od 1. júla tak na pultoch môžu byť len nápoje v zálohovaných obaloch.