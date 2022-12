Na Slovensku sa vyzbieralo vyše 787 miliónov zálohovaných obalov

Bratislava 20. decembra (TASR) - Na Slovensku sa od spustenia zálohovania vyzbieralo viac ako 787 miliónov zálohovaných nápojových obalov. Od januára do novembra uviedli na trh miliardu zálohovaných PET fliaš či plechoviek. Registrovaných je 3004 odberných miest. TASR o tom informovala riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai.



Povinných odberných miest je 1184 a dobrovoľných 1820. "Keďže povinnými odbernými miestami sa musia stať podľa zákona len predajne s plochou väčšou ako 300 štvorcových metrov, ďalší rozvoj odberných miest z veľkej miery závisí od ochoty menších predajní zapojiť sa," vysvetlila Morvai.



Zvyšovaním množstva odberných miest sa podľa Morvai približujú ku komfortnejšej a dostupnejšej odbernej sieti pre ľudí. Zhodnotila tiež, že zálohovanie na Slovensku napreduje rýchlejšie, než sa predpokladalo. "Aj na základe prehľadných dát, ktoré máme vďaka zálohovému systému k dispozícii, vidíme od uvedenia obalu na trh, cez jeho zber až po výslednú recykláciu, že zálohovanie presahuje želané ciele už počas prvého roka," poznamenala Morvai.



Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025. Tento cieľ budú podľa Morvai postupne musieť splniť všetky európske krajiny do roku 2029.



Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Cieľom zálohovania je dosiahnuť 90-percentnú návratnosť predaných nápojových obalov do roku 2025, recyklovať ich a využiť pri výrobe nových plastových fliaš a plechoviek.