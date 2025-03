Na Slovensku sa začal jarný zber nespotrebovaných liekov

Bratislava 6. marca (TASR) - Na Slovensku sa minulý týždeň začal jarný zber nepoužitých liekov z lekární. Spoločnosť Detox ho začala realizovať v lekárňach Bratislavského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja a postupne bude pokračovať v ďalších krajoch. Potrvá približne tri mesiace a jeho predpokladaný objem spoločnosť odhaduje na úrovni 100 až 120 ton.



"Po skúsenostiach z minulého roka je tento odhad veľmi realistický. Postupujeme systematicky podľa harmonogramu tak, aby sa liekový odpad zbytočne v lekárňach nehromadil. Nárazový zber v minulosti spôsobil to, že lekárnici mali plné sklady liekového odpadu. Ten sa im hromadil vyše roka a spôsoboval aj nám značné logistické problémy," vysvetlil výkonný riaditeľ spoločnosti Daniel Studený.



Upozornil, že exspirované lieky sú evidované v kategórii nebezpečný odpad. Nemajú sa ukladať na skládky odpadov a ani splachovať do verejnej kanalizácie. Látky, ktoré tieto lieky obsahujú, môžu kontaminovať spodné vody alebo povrchové vodné toky, z ktorých sa ťažko odstraňujú. Sú tak potenciálnym nebezpečenstvom pre lokálne ekosystémy.



"Každý liek je v prírode potenciálnym jedom, ktorý sa cez ekosystém môže dostať v podobe toxínov späť do ľudského organizmu. Nemali by sme podceňovať jeho zber ani spôsob likvidácie. Preto je potrebné, aby v prvom kroku nepoužité lieky putovali späť do lekární. A to bez krabičiek, len v blistroch. Zároveň odporúčam, aby ľudia dlhodobo neskladovali lieky po exspirácii doma a čo najskôr ich odniesli do niektorej z lekární. Tie sú povinné lieky prevziať bez akéhokoľvek poplatku a následne sa už o odborný zber a spracovanie postará naša spoločnosť," ozrejmil Studený.



Podľa harmonogramu by mala spoločnosť do konca mája odviezť lieky z približne 1700 lekární z celkového počtu 2200 lekární po celom Slovensku. Ďalší zber plánuje na jeseň.



Spoločnosť Detox vykonáva zber nepoužitých liekov základe zmluvy so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv od apríla minulého roka. Celkovo vlani odviezla z lekární a zabezpečila energetické spracovanie 290 ton liekov.