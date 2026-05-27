Na Slovensku sa začali Týždne mediálneho vzdelávania
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Počas nasledujúcich dní sa v knižniciach, školách a iných inštitúciách po celom Slovensku uskutočnia desiatky podujatí zameraných na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a bezpečný pohyb v online priestore. Začali sa Týždne mediálneho vzdelávania, ktoré potrvajú do 5. júna. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru Rady pre mediálne služby (RpMS) Lucia Michelčíková.
Súčasťou iniciatívy je aj celoslovenská súťaž Zodpovedný influencer, ktorú vyhlásila RpMS pod záštitou rezortu školstva. Zapojilo sa do nej viac ako 20 škôl s 31 audio- a videopríspevkami. O víťazoch rozhodovala odborná porota.
„Influenceri sú pre mnohé deti a tínedžerov prirodzenými vzormi. Často ich vnímajú skôr ako starších kamarátov či súrodencov než ako tvorcov obsahu. Aj preto je dôležité hovoriť o tom, že komunikácia na sociálnych sieťach má tiež svoje pravidlá a vplyv na druhých so sebou prináša určitú mieru zodpovednosti,“ skonštatovala Barbora Okruhľanská z projektu Digitálni rodičia a členka poroty.
V kategórii video uspeli žiaci z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove a z Hotelovej akadémia v Košiciach. V kategórii audio získali ocenenie tímy zo Základnej školy J. C. Hronského v Šali a z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach. Podľa poroty žiaci často neostali len pri tom, že influencer neoznačí reklamu, ale premýšľali nad tým, čo znamená zodpovednosť influencera a aký dosah môže mať jeho obsah na ľudí.
Ocenené tímy získajú okrem iného aj workshop s odborníkmi z Českej televízie a Slovenského rozhlasu. Počas neho si budú môcť vyskúšať prácu v profesionálnych podmienkach televíznych a rozhlasových štúdií Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Do Týždňov mediálneho vzdelávania sa zapojilo aj 31 knižníc naprieč Slovenskom, v ktorých sa uskutoční viac ako 40 podujatí pre deti, mladých ľudí aj verejnosť. Program zahŕňa workshopy, diskusie, prednášky a výstavy zamerané na rozpoznávanie dezinformácií, kritické myslenie a bezpečné fungovanie v digitálnom prostredí. Pre najmladších čitateľov, žiakov prvého stupňa základných škôl, je určený workshop Matilda: Literárna postava v digitálnom svete. Prepája literatúru, kritické myslenie a digitálne témy.
