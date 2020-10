Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na COVID-19

Bratislava 31. októbra (TASR) - Na Slovensku sa začalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovať sa bude od soboty do nedele (1. 11.), a to v čase od 7.00 do 22.00 h s prestávkami v čase 12.00 - 12.45 h a 18.00 - 18.30 h, posledný ster by sa mal odoberať o 21.30 h.



Pri vstupe na odberné miesto sa treba riadiť pokynmi členov odberného tímu. Podrobné inštrukcie sú aj na stránke somzodpovedny.sk. Podľa pokynov na nej si treba po vstupe najskôr vydezinfikovať ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste. Následne prídu na rad administratívne úkony, pracovníkovi sa treba preukázať občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Vypíše formulár potrebný na registráciu, po ktorej každý dostane pridelené číslo.



S číslom sa príde k zdravotníkovi, ktorý odoberie vzorku z nosohltana tyčinkou. Počas odberu treba pokojne dýchať so zatvorenými ústami. Na výsledok sa počká vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore. Podľa prideleného čísla zdravotník odovzdá zatvorenú obálku s certifikátom s výsledkom a poučením, čo robiť pri negatívnom i pozitívnom výsledku. Aj s negatívnym treba naďalej dodržiavať hygienické opatrenia: umývanie rúk, dodržiavanie odstupov a nosenie rúška aj v interiéri.



V prípade pozitívneho testu treba ísť z odberného miesta do domácej desaťdňovej karantény. Možnosť absolvovať karanténu ponúkajú aj súkromné zariadenia, zoznam je na webe ministerstva obrany. O pozitívnom výsledku treba informovať svojho lekára, ako aj osoby s úzkym kontaktom. Aj pre ne bude platiť domáca desaťdňová karanténa.



Pri domácej karanténe budú pre osoby v spoločnej domácnosti platiť rovnaké pravidlá ako pre osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnym na ochorenie COVID-19. A to povinnosť karantény alebo absolvovanie testu s negatívnym výsledkom.



V súvislosti so zamestnaním treba pri pozitívnom výsledku kontaktovať lekára, ktorý vystaví tzv. pandemickú PN. V prípade odmietnutia testu na PN nárok nie je. Zamestnávatelia budú v zmysle uznesenia vlády povinní vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku testu buď z celoplošného testovania, alebo z PCR testu.



Na testovaní sa nemusia zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. Potrebné bude potvrdenie od lekára. Rovnako sa nemusia dať testovať tí, ktorí už v posledných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka bude platiť aj pre osoby nad 65 rokov, ale len v prípade, ak budú v dobrovoľnej domácej karanténe.



V tejto súvislosti vláda predĺžila aj obmedzenie pohybu do 8. novembra. Zákaz vychádzania nebude platiť medzi 1. až 5. hodinou, rovnako pre ľudí s negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Negatívny test budú musieť ľudia deklarovať výsledkom RT-PCR testu vykonanom po 29. októbri alebo antigénovým testom vykonanom v rámci operácie Spoločná zodpovednosť.



Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby, ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimkou je napríklad aj prechádzka so psom do 100 metrov od domu či kočíkovanie bábätka.