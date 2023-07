Na Slovensku sa začína Rok kresťanskej kultúry

Bratislava/Nitra 5. júla (TASR) - Na Slovensku bude opäť Rok kresťanskej kultúry. Začína sa na sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla a potrvá do 5. júla budúceho roku. Jeho cieľom bude nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe.



Do Roku kresťanskej kultúry sa budú môcť zapojiť nielen všetky kresťanské cirkvi, ale aj ďalší. Ide o iniciatívu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. Vojenský ordinár František Rábek, ktorý jej predsedá, oznámil zámer zorganizovať toto kultúrno-duchovné podujatie počas februárového udeľovania ceny patróna umelcov Fra Angelico v Bratislave. Programovým heslom budú slová "Príklad vierozvestcov - inšpirácia pre súčasnosť".



"Príležitosťou na to, aby sme začali Rok kresťanskej kultúry práve v tomto roku, je zvlášť to, že v tomto roku si pripomíname 1160. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda do našej vlasti. Ich kristianizačné pôsobenie bolo nerozlučne spojené s rozvojom kultúry. A tak v našom národe kresťanstvo a kultúra boli od tých čias nerozlučne a šťastne spojené," povedal Rábek. Prvý Rok kresťanskej kultúry sa uskutočnil v roku 1999 v rámci prípravy osláv veľkého jubilea kresťanstva v roku 2000. Druhý Rok kresťanskej kultúry pripadol na rok 2010. Ďalší sa mal pôvodne konať v roku 2020, avšak z dôvodu, že to bol "Rok slovenského divadla" ho preložili na rok 2021. Pre pandémiu sa však nakoniec presunul na rok 2023.



Vyhlásenie Roku kresťanskej kultúry sa uskutoční v rámci slávenia cyrilo-metodskej svätej omše počas národnej púte v stredu na Svätoplukovom námestí v Nitre. Pred záverečným požehnaním vystúpi na oltárne pódium sexteto hudby ozbrojených síl a zahrá zvučku Roka kresťanskej kultúry, ktorej autorom je hudobný skladateľ Ľuboš Bernáth. Následne predseda KBS Bernard Bober oznámi otvorenie tohto roka, nasledovať bude príhovor generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Ivana Eľka. Program uvedenia uzavrie zvučka Roka kresťanskej kultúry.