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Na Slovensku sa začne boj proti inváznym druhom v chránených územiach
Stretnutia podľa Alojza Kaššáka zo Slovenskej poľovníckej komory potvrdili poznatky z monitoringu o masívnom výskyte cieľových nepôvodných šeliem a nutrie riečnej.
Autor TASR
Nitra 5. septembra (TASR) - Na Slovensku sa na jeseň začnú terénne aktivity zamerané na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčích územiach. Projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Slovenskej poľovníckej komory a hlavného mesta Bratislava má pomôcť chrániť populácie vtákov ohrozené šírením inváznych druhov. Informovali o tom zástupcovia organizácií na piatkovom (4. 9.) brífingu v Nitre.
„Projekt prinesie úľavu pre naše pôvodné druhy doslova v hodine dvanástej,“ uviedol Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Ako dodal, bez adekvátnej reakcie môže Slovensko prísť o nenahraditeľné prírodné hodnoty. Prípravná fáza projektu podľa neho finišuje a počas jesene sa začnú aktivity priamo v teréne.
Ochrana populácií vtákov v chránených vtáčích územiach prostredníctvom kontroly a eradikácie inváznych druhov živočíchov na Slovensku sa realizuje od roku 2025 v rámci programu LIFE. Zameriava sa na 17 vybraných druhov vtákov. Živočíšne invázie patria podľa realizátorov medzi päť najzávažnejších hrozieb pre biodiverzitu.
Medzi cieľové nepôvodné druhy patria nutria riečna, norok americký, psík medvedíkovitý a medvedík čistotný. Podrobný monitoring podľa Gúgha ukázal ich vysokú početnosť a negatívny vplyv na prirodzené prostredie a populácie vtákov. Na projekte spolupracujú aj užívatelia poľovných revírov, s ktorými vznikajú lokálne tímy v jednotlivých chránených vtáčích územiach.
Stretnutia podľa Alojza Kaššáka zo Slovenskej poľovníckej komory potvrdili poznatky z monitoringu o masívnom výskyte cieľových nepôvodných šeliem a nutrie riečnej. „Prizvaní užívatelia poľovných revírov k spolupráci na projekte plne vnímajú devastačné dosahy inváznych živočíchov na biotopy a populácie chránených živočíchov a tiež poľovnej zveri,“ uviedol a vyzdvihol ochotu jednotlivých strán spolupracovať.
Projekt má okrem kontroly a odstraňovania inváznych živočíchov priniesť aj dlhodobejšiu spoluprácu organizácií a odborníkov pri ochrane biodiverzity a populácií ohrozených vtákov.
„Projekt prinesie úľavu pre naše pôvodné druhy doslova v hodine dvanástej,“ uviedol Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Ako dodal, bez adekvátnej reakcie môže Slovensko prísť o nenahraditeľné prírodné hodnoty. Prípravná fáza projektu podľa neho finišuje a počas jesene sa začnú aktivity priamo v teréne.
Ochrana populácií vtákov v chránených vtáčích územiach prostredníctvom kontroly a eradikácie inváznych druhov živočíchov na Slovensku sa realizuje od roku 2025 v rámci programu LIFE. Zameriava sa na 17 vybraných druhov vtákov. Živočíšne invázie patria podľa realizátorov medzi päť najzávažnejších hrozieb pre biodiverzitu.
Medzi cieľové nepôvodné druhy patria nutria riečna, norok americký, psík medvedíkovitý a medvedík čistotný. Podrobný monitoring podľa Gúgha ukázal ich vysokú početnosť a negatívny vplyv na prirodzené prostredie a populácie vtákov. Na projekte spolupracujú aj užívatelia poľovných revírov, s ktorými vznikajú lokálne tímy v jednotlivých chránených vtáčích územiach.
Stretnutia podľa Alojza Kaššáka zo Slovenskej poľovníckej komory potvrdili poznatky z monitoringu o masívnom výskyte cieľových nepôvodných šeliem a nutrie riečnej. „Prizvaní užívatelia poľovných revírov k spolupráci na projekte plne vnímajú devastačné dosahy inváznych živočíchov na biotopy a populácie chránených živočíchov a tiež poľovnej zveri,“ uviedol a vyzdvihol ochotu jednotlivých strán spolupracovať.
Projekt má okrem kontroly a odstraňovania inváznych živočíchov priniesť aj dlhodobejšiu spoluprácu organizácií a odborníkov pri ochrane biodiverzity a populácií ohrozených vtákov.