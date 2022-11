Na Slovensku sú prírodné cintoríny vo Zvolene a v Košiciach

Bratislava 1. novembra (TASR) - Na Slovensku sú dva prírodné cintoríny, a to vo Zvolene a v Košiciach. Prírodné pochovávanie ponúka aj bratislavské Marianum v areáli krematória. Pre TASR to uviedla manažérka projektu prírodného pohrebníctva Funebra Monika Suchánska.



Zvolenská Záhrada spomienok oslávila päť rokov od otvorenia, košický Les spomienok má na Dušičky prvé výročie. "V oboch mestách nás záujem prekvapil a každým rokom rastie. Rastie aj záujem iných miest a obcí, ktoré nás oslovujú, aby sme im pomohli vybudovať prírodný cintorín alebo pomohli s revitalizáciou klasického cintorína," povedala Suchánska.



Poukazuje, že na prírodných cintorínoch chýbajú klasické náhrobky. Nahradzujú ich stromy či kvetinové záhony. Mená zosnulých sú napísané na tabuľkách, prípadne sú tam miesta bez označenia.



Používajú sa tam len ekologické urny, rakvy a sviečky zo včelieho vosku. Nenosia sa tam plasty ani iné biologicky nerozložiteľné ozdoby. "Sviečky sa u nás zapaľujú plávajúce a bezobalové na vodnej hladine kamenných diel," priblížila Suchánska.



Rozdielny je podľa nej aj prístup k pohrebu. "Samotný pohreb tvoríme s rodinou, tak ako im to dáva zmysel a snažíme sa do neho vniesť esenciu osobnosti zosnulého blízkeho," poznamenala. Odohrávajú sa u nich menšie aj väčšie pohreby s kňazom, vo vedení rodiny alebo obradníčok z prírodného cintorína.