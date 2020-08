Bratislava 14. augusta (TASR) - Na Slovensku sú tri súkromné prírodné rezervácie. Sú nimi Vlčia v Prešovskom kraji, Rysia v Trenčianskom a Roháčia v Banskobystrickom kraji. Vlastníkom takéhoto územia je súkromná osoba alebo občianske združenie. Pre TASR to uviedla riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR Marta Mútňanová.



Proces vyhlasovania súkromných chránených území je podobný ako pri iných chránených územiach. Vyhlasovacím orgánom súkromných chránených území je okresný úrad v sídle kraja, a nie vláda. Na okresný úrad predloží záujemca vypracovaný projekt ochrany v zmysle vyhlášky. Ten by mala robiť odborne spôsobilá osoba, priblížila Mútňanová.



Súkromnému chránenému územiu sa priraďuje stupeň ochrany podľa toho, akú ochranu územie vyžaduje a pre akú sa vlastník rozhodne. Mutňanová povedala, že označenie územia zabezpečuje vlastník pozemku na svoje náklady. Za vyhlásenie by sa nemalo nič platiť.



"V prípade súkromných chránených území sa nevypracovávajú kapitoly týkajúce sa náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania, keďže ide o vyhlásenie súkromného chráneného územia na pozemkoch vlastníka. Je to na základe jeho rozhodnutia, preto nie je potrebné mu náhrady preplácať zo strany štátu," vysvetlila Mútňanová.



Dodala, že v prípade, ak vlastník nebude viac chcieť súkromné chránené územie, podá na úrad žiadosť o jeho zrušenie.