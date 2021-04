Na Slovensku už bolo podaných milión vakcín proti COVID-19

Bratislava 2. apríla (TASR) - Vo štvrtok (1. 4.) sa na Slovensku podala miliónta vakcína proti ochoreniu COVID-19. Od 26. decembra 2020 do 1. apríla sa použilo 1.000.911 očkovacích látok. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Očkovanie je podľa rezortu zdravotníctva najúčinnejšou ochranou proti novému koronavírusu. Pre ministerstvo zdravotníctva je očkovanie proti ochoreniu COVID-19 jednou z priorít a denne odborníci na rezorte kladú dôraz na zrýchlenie vakcinácie na Slovensku.



Do štvrtka 1. apríla bolo podaných vyše milión vakcín, pričom 737.496 ľudí dostalo prvú dávku a z nich 263.415 dostalo už aj druhú dávku.



Očkovanie by sa malo v najbližšom období ešte urýchliť. V druhom kvartáli príde na Slovensko nová jednodávková vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson. Krajiny EÚ zároveň vo štvrtok schválili dodatočné dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech. V najbližších troch mesiacoch do našej krajiny príde 1,63 milióna dávok tejto očkovacej látky.