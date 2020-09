Na Slovensku pribudlo rekordných 290 prípadov nákazy koronavírusom

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na Slovensku v piatok (18.9.) pribudlo 290 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 6546. Laboratóriá otestovali 5750 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 129 pacientov. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, počet úmrtí je 39. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.



Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti priblížilo, že pozitívne testovaných bolo 152 žien a 138 mužov; sú vo veku od troch do 80 rokov.



Pozitívny výsledok testov mali ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (34), Tvrdošín (30), Námestovo (27), Trenčín (13), Košice (12), Dunajská Streda 11, Žilina (11), Prievidza (10), Poprad (9), Stará Ľubovňa (9), Partizánske (8), Veľký Krtíš (8), Senec (7), Skalica (7), Prešov (6), Trnava (6), Čadca (5), Liptovský Mikuláš (5), Nové Mesto nad Váhom (5), Nové Zámky (5), Banská Bystrica (4), Hlohovec (4), Michalovce (4), Nitra (4) a Topoľčany (4).



Po tri prípady boli v okresoch Galanta, Komárno, Považská Bystrica, Sabinov, Sobrance, Zvolen a Žiar nad Hronom, po dva prípady okresy Bardejov, Detva, Dolný Kubín , Púchov, Revúca, Ružomberok a Zlaté Moravce, jeden prípad zaznamenali okresy Levice, Lučenec, Pezinok, Piešťany, Rimavská Sobota, Senica a Trebišov.



V nemocniciach je hospitalizovaných 125 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 96 z nich. Na JIS je osem osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 pacientov.



Celkový počet pozitívne testovaných ľudí doteraz je 6546, od začiatku vypuknutia ochorenia sa na Slovensku urobilo 408.805 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je aktuálne 2988.







Premiér vyzval ľudí na maximálnu zodpovednosť a spolupatričnosť

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva ľudí na maximálnu zodpovednosť a spolupatričnosť s najzraniteľnejšími, podobne ako tomu bolo počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s rekordným denným prírastkom nakazených ľudí na ochorenie COVID-19.



"V prvej vlne sme to spoločne zvládli na európsku jedničku a o takýchto číslach sa nám tak ani len nesnívalo. Vyhrali sme to preto, lebo sme si navzájom dôverovali a zodpovedné dodržiavanie pravidiel, hygiena a poctivé nosenie rúšok boli našimi kľúčovými zbraňami," uviedol premiér.



Poukázal aj na tých, ktorí pravidlá nedodržiavali, ale tých bolo podľa neho menej ako tých zodpovedných.



"Dnes však situácia začína byť kritická. Tých druhých aj medzi inak rozumnými ľuďmi výrazne pribúda... a preto logicky pribúda aj nakazených," poznamenal predseda vlády.



Poukázal tiež na to, že regionálni hygienici ešte stíhajú dohľadávať kontakty, avšak situácia sa môže zmeniť.



Matovič tvrdí, že ak sa ľudia rozhodnú pre maximálnu opatrnosť a zodpovednosť, "budeme si žiť relatívne slobodne" napriek pandémii.



"Ak v nás zvíťazí nezodpovednosť, sami sa o slobodu pripravíme... a ja potom už nebudem ten, kto bude hájiť viac slobody pre kultúru, šport či svadby proti vôli pandemickej komisie," uzavrel premiér.