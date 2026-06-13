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Sobota 13. jún 2026
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Na Slovensku v súčasnosti hniezdi pravidelne desať druhov sov

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Na snímke sova dlhochvostá počas výstavy. Foto: TASR– František Iván

Nie je podľa organizácie pravda, že sovy vidia v úplnej tme. Aj ony potrebujú aspoň trochu svetla.

Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Na Slovensku v súčasnosti hniezdi pravidelne desať druhov sov. Od malého kuvička vrabčieho až po výra skalného s rozpätím krídel takmer dva metre. Niektoré žijú hlboko v lesoch, iné sa dokázali prispôsobiť životu v blízkosti človeka - na povalách kostolov, v sadoch či starých hospodárskych budovách. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife o tom informovala na sociálnej sieti.

Väčšinu sov skôr začujete, než uvidíte. Sovy patria medzi najdokonalejších nočných lovcov živočíšnej ríše. Ich sluch je taký citlivý, že dokážu presne zachytiť pohyb koristi aj pod trávou či snehom, a ich mäkké perie umožňuje taký tichý let, že korisť často nemá šancu zaregistrovať nebezpečenstvo,“ priblížili ornitológovia.

Za zaujímavosť označili „ušká“ na hlave niektorých sov, ktoré neslúžia na počutie. Vysvetlili, že ide o perové útvary, ktoré používajú pri komunikácii alebo maskovaní. „Skutočné uši majú ukryté pod perím po bokoch hlavy a u mnohých druhov sú dokonca umiestnené mierne asymetricky, čo im pomáha ešte presnejšie určiť smer zvuku,“ vysvetlila SOS/BirdLife.

Nie je podľa organizácie pravda, že sovy vidia v úplnej tme. Aj ony potrebujú aspoň trochu svetla. Ornitológovia však tvrdia, že ich oči sú mimoriadne citlivé na šero a pohyb. „Na rozdiel od väčšiny vtákov majú oči smerujúce dopredu podobne ako u človeka, čo im pomáha presne odhadnúť, ako ďaleko sa korisť nachádza,“ dodali.
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