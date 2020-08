Na Slovensku v utorok pribudlo 75 prípadov ochorenia COVID-19

Bratislava 12. augusta (TASR) – V utorok (11. 8.) pribudlo na Slovensku 75 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 2690 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.



Dosiaľ sa vykonalo 284.111 testov, pričom počas utorka laboratóriá otestovali 3131 vzoriek. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1884 ľudí, v utorok pribudlo desať nových vyliečených pacientov.



Pozitívne testovaní boli podľa rezortu zdravotníctva vyšetrení v okresoch Galanta (21), Bratislava (16), Senec (7), Bánovce nad Bebravou (5), Trnava (4), Dunajská Streda (3), Kysucké Nové Mesto (2), Prešov (2), Trebišov (2), Skalica (2), Košice (2), Nové Zámky (1), Zvolen (1), Ružomberok (1), Banská Bystrica (1), Rožňava (1), Trenčín (1), Vranov nad Topľou (1), Nové Mesto nad Váhom (1) a Liptovský Mikuláš (1).



"Je medzi nimi 29 mužov a 46 žien, sú vo veku od 12 do 83 rokov," priblížilo ministerstvo na svojej webovej stránke.



Hospitalizovaných je 58 pacientov, u 40 z nich bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii tiež dvaja pacienti.



Na Slovensku počas utorka nepribudlo žiadne úmrtie pacienta na nový koronavírus. Krajina tak stále eviduje 31 úmrtí. Na Slovensku je aktuálne 775 aktívnych prípadov.



J.Mikas: Nárast nákazy súvisí s importovanými prípadmi, nejde o komunitné šírenie



Nárast prípadov nákazy novým koronavírusom súvisí s importovanými prípadmi a úzkymi kontaktmi pozitívne testovaných ľudí. Po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s aktuálnym nárastom uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. "Nejde o komunitné šírenie," zdôraznil.



Platí to aj v prípade nárastu nových prípadov v okrese Galanta, ktorý súvisí s pracovníkmi jednej zo spoločností. "Je to lokálne ohnisko, epidemiológovia to majú podchytené, úzko spolupracuje aj zamestnávateľ," povedal Mikas. Dodal, že importované prípady súvisia hlavne so zamestnancami z iných krajín, najväčší počet sa týka ľudí z Ukrajiny, Srbska a Českej republiky.



Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) v tejto súvislosti zdôraznil úlohu zamestnávateľov. "Je dôležité, aby si dobre nastavili pandemický plán, ako ich zamestnanci budú chránení," uviedol.



Úrad verejného zdravotníctva: Nové prípady sú najmä úzke kontakty, ale aj importované zo zahraničia



Najväčší počet nových prípadov ochorenia COVID-19, ktoré nahlásili za utorok (11. 8.), zaznamenali okrem hlavného mesta aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, Galante, Trnave a Dunajskej Strede. Nové prípady ochorenia sú najmä úzke kontakty s už potvrdenými prípadmi, ale aj importované zo zahraničia. Komunitné šírenie zaznamenané nebolo. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



V prípade okresu Bánovce nad Bebravou, ktorý spadá do pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ide o kontakty už potvrdených prípadov v rámci identifikovaného ohniska nákazy. Úrad zároveň v spolupráci so zainteresovanými subjektmi prijíma všetky potrebné protiepidemické a režimové opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia.



RÚVZ so sídlom v Galante identifikoval ďalšie prípady ochorenia v jednej z firiem v predmetnom okrese, pričom ide o epidemiologickú súvislosť s už potvrdeným prípadom. Testovaní sú všetci zamestnanci firmy, úzkym kontaktom je nariadená izolácia a rovnako sú testovaní. Protiepidemické opatrenia vrátane testovania sú zabezpečené aj v ubytovniach, v ktorých sa časť zamestnancov firmy zdržiava.



RÚVZ so sídlom v Trnave zaznamenal dva úzke kontakty, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta a dva importované prípady zo zahraničia. „Osoby rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR, iniciatívne sa nahlásili na príslušný RÚVZ a do času obdržania výsledkov testov zotrvali v domácej izolácii,“ poznamenáva ÚVZ SR.



Rovnako aj RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede zaznamenal dva úzke kontakty v epidemiologickej súvislosti s prípadmi z okresu Galanta, tretí prípad bol úzky kontakt s potvrdeným prípadom v podchytenom ohnisku v Dunajskej Strede.



RÚVZ so sídlom v Bratislave aktuálne uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie v prípadoch ochorenia COVID-19 zistených vo jeho územnej pôsobnosti.



ÚVZ SR v tejto súvislosti odporúča zamestnávateľom, aby si aktualizovali krízové plány a dôsledne dbali na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré si v nich zadefinovali. Zároveň zdôrazňuje potrebu zvýšenej intenzity umývania a dezinfekcie dotykových plôch, zabezpečenie pravidelného vetrania, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov a časté umývanie a dezinfekciu rúk.